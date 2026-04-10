Entrenador del Unicaja
Ibon Navarro, sobre las 5 faltas de Balcerowski en Berlín: "Él es el primero que sabe la cagada que hizo y que nos dejó tirados"
El entrendor del Unicaja fue muy explícito a la hora de evaluar la actuación del pívot polaco en Alemania, donde solo estuvo 5.26 minutos en la pista, al ser eliminado por 5 personales
El Unicaja logró el pasado miércoles en Berlín su clasificación para la Fina Four de la BCL, tras ganar al ALBA 75-78 y sumar la segunda victoria del play off de cuartos de final. En ese partido ocurrió un hecho muy poco habitual. Olek Balcerowski fue titular, pero se cargó muy pronto de faltas y solo pudo estar en la pista 5.26 minutos, en el total del partido, al ser eliminado por 5 personales.
Ibon Navarro, sobre Balcerowski
Ibon Navarro fue preguntado por esta cuestión, este viernes, en la sala de prensa del Martín Carpena y fue muy explícito a la hora de explicar lo que pasó en el Max Schmeling Halle de la capital alemana.
"Ya se me ha bajado un poquito el enfado con él. El año pasado nos dedicamos a decir que le faltaba madurez, que venía de no jugar en el Panathinaikos. Ahora, se puede pensar que todo eso ya ha pasado, pero no es así. Sigue siendo un jugador con un punto de inmadurez y se le ve en muchos partidos. Si fuera un jugador maduro y consolidado, no estaría en el Unicaja. Esto es así de evidente. No nos podemos quedar en que juega 5 minutos, nuestra responsabilidad es cómo solucionamos eso. El primero que se da cuenta de la cagada que hizo y que nos dejó tirados es él. Su cuarta falta es muy injusta, es una falta en ataque sobre él como un camión, pero también es verdad que hace una falta antes que no se la pitan. Tiene que tomar responsabilidad y saber gestionarla. Él está haciendo un trabajo personal para saber llevar esa responsabilidad que tiene en el equipo. Es un jugador muy importante para nosotros y no puede hacer eso. No es la primera vez que nos pasa, ojalá que sea la última, pero dudo que lo sea, así que hay que estar preparados", explicó el técnico cajista.
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