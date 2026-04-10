El Unicaja pierde a Tyler Kalinoski por lesión para dos o tres semanas y Perry es duda para jugar contra el Valencia Basket

Ibon Navarro habló este viernes en la previa del partido liguero contra el Valencia Basket del fin de semana. Una cita que será especial para el Martín Carpena por el regreso a casa de Kameron Taylor y de Yankuba Sima, dos jugadores fundamentales en la historia reciente de éxitos del equipo de Los Guindos. También porque en el descanso del partido se hará un homenaje a los héroes de la Copa Korac 2001, el primer título en la historia del club, logrado hace ya 25 años, en una final ante el Hemofarm Vrsac de Serbia.

El entrenador cajista desveló una nueva baja que hay que sumar a la enfermería verde. Tyler Kalinoski se perderá el partido contra los taronja de este fin de semana y alguno más de este mes de abril. Tampoco es segura la presencia de Kendrick Perry este domingo contra los de Pedro Martínez, en su caso por molestias en la espalda.

Una baja y una duda más

Ibon Navarro dijo esto sobre la situación física de su equipo: "Perry tuvo que tratarse de un problema en la espalda. A ver como evoluciona en estas próximas horas, es duda para jugar este domingo. A Rubit le están haciendo pruebas para ver de dónde vienen esos problemas con el virus que ha tenido y que no acaba de marcharse. Kalinoski será baja dos o tres semanas. Lleva con una lesión en la mano varios partidos. Seguro que en verano va a tener que operarse y ahora vamos a darle un descanso para ver si mejora porque cada vez que coge un balón o tiene un impacto le duele mucho. Ha hecho un esfuerzo muy grande por ayudarnos estos meses, se lo agradecemos, pero necesitamos pararlo porque él no está siendo el jugador que quiere ser. Veremos a ver lo que mejora para que llegue a final del mes de abril con opciones de estar más recuperado".

Final Four de Badalona

Si la evolución es la esperada no debería haber problema para que el alero cajista se recupere con el tiempo suficiente para preparar el asalto a la Final Four de la BCL, para la que queda justo un mes, entre el 7 y el 9 de mayo en Badalona. Tyler no estará contra el Valencia Basket, tampoco contra el Coviran Granada y a partir del duelo liguero contra el Hiopos Lleida, del 25 de abril, se valorará su vuelta, con el tiempo suficiente para llegar en plenitud física a la cita a cuatro de la competición FIBA.

Noticias relacionadas

Tyson Pérez y David Kravish

Mientras Perry y, sobre todo Kalinoski, son las notas negativas de la actualidad cajista, los lesionados de larga duración, Tyson Pérez y David Kravish siguen avanzando camino a su regreso a las pistas. Ibon Navarro no habló de fechas, pero sí desveló que cada día van haciendo más trabajo grupal y que la próxima semana puede haber ya novedades oficiales. "Tyson y Kravish harán este viernes una parte del entrenamiento en su proceso de evolución e incorporación al trabajo colectivo. La semana que viene será importante para nosotros por ver si podemos incorporar a alguno de los dos jugadores ya al equipo", aseguró el vitoriano.