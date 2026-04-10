Pablo López interpretará el himno del Unicaja este domingo en el duelo ante el Valencia Basket

Este domingo habrá un momento muy especial en el Martín Carpena. Con motivo del 25º aniversario del pabellón, el artista malagueño Pablo López actuará antes del partido entre el Unicaja y Valencia Basket, que tendrá lugar a partir de las 12:30 horas, interpretando desde el centro de la pista el himno ‘Tu bandera’. La actuación será a las 12:15 horas, por lo que se pide a los aficionados estar en sus asientos para no perderse este instante único.

El cantante y compositor Pablo López / Andreu Dalmau/Efe

Cita entre Pablo López y el Unicaja

La conexión entre Pablo López y el Unicaja se ha convertido en todo un símbolo, con el himno coreado por miles de seguidores en cada partido. Aunque ya ha mostrado su apoyo al equipo en otras ocasiones, será la primera vez que lo interprete en directo en el pabellón antes de un encuentro.

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