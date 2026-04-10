Liga Endesa / Jornada 26
Pablo López interpretará el himno del Unicaja este domingo en el duelo ante el Valencia Basket
El cantautor malagueño cantará 'Tu bandera' a las 12:15 horas, antes de una cita de mucho nivel de baloncesto, para celebrar el 25 aniversario del Martín Carpena
Este domingo habrá un momento muy especial en el Martín Carpena. Con motivo del 25º aniversario del pabellón, el artista malagueño Pablo López actuará antes del partido entre el Unicaja y Valencia Basket, que tendrá lugar a partir de las 12:30 horas, interpretando desde el centro de la pista el himno ‘Tu bandera’. La actuación será a las 12:15 horas, por lo que se pide a los aficionados estar en sus asientos para no perderse este instante único.
Cita entre Pablo López y el Unicaja
La conexión entre Pablo López y el Unicaja se ha convertido en todo un símbolo, con el himno coreado por miles de seguidores en cada partido. Aunque ya ha mostrado su apoyo al equipo en otras ocasiones, será la primera vez que lo interprete en directo en el pabellón antes de un encuentro.
Homenaje a los campeones de la Copa Korac
La jornada número 26 de la Liga Endesa promete ser muy emotiva en la capital de la Costa del Sol, con un ambiente especial en las gradas y un homenaje al equipo campeón de la Copa Korac en el descanso, celebrando también los 25 años de un pabellón histórico.
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