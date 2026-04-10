El Unicaja ofrece dos planes de viaje a su afición para acudir a la Final Four de Badalona

El Unicaja picó billete ante el ALBA Berlín hacia la Final Four de la Basketball Champions League 2026. Sin conocer a su rival, sí tienen marcado en rojo en el calendario las fechas del 7 al 9 de mayo en el Olímpic de Badalona. La afición cajista es uno de los pilares del conjunto malagueño, el club de Los Guindos espera el refuerzo de su jugador 12 y, para ello, se quiere facilitar el desplazamiento de los aficionados lanzando dos opciones de packs de viaje, además de los abonos, para animar desde la zona reservada al equipo verde y morado.

Abonos individuales

Por su parte, las entradas para vivir la cita europea, en la que el Unicaja buscará su tercera BCL consecutiva, se pueden conseguir en las tiendas físicas del equipo verde y morado o a través de su web oficial. Los abonos están disponibles en Categoría 4 (75 €) y Categoría 2 (135 €), ambas ubicadas en la zona reservada para la afición cajista. Tras la compra, se asignarán fila y asiento, y las entradas se enviarán por correo electrónico durante la semana del evento.

Packs de viaje

A través de Halcón Viajes, se abren dos maneras para que la "marea verde" acuda a apoyar a los malagueños en Badalona. Por un lado, un paquete completo que incluye viaje en autobús, dos noches en hotel de 4 estrellas en habitación doble, traslados al pabellón, seguro de viaje y abono por 549 €. Por otro, una alternativa más sencilla con autobús, abono y seguro por 259 €, ideal si ya se cuenta con alojamiento.

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Para adquirir cualquiera de los packs, los interesados tendrán que inscribirse en este formulario. Para cualquier información, reservas y peticiones sobre los abonos pueden contactar con sportsur1@bcdme.es.