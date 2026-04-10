Unicaja rememora su histórica Copa Korac 2001: la gesta que cambió el rumbo del club de Los Guindos

El Unicaja no siempre fue un club ganador dentro del baloncesto nacional y europeo. Hubo un tiempo en el que todo estaba por construir, en el que competir fuera de España era un desafío y levantar un título parecía reservado para otros. Por eso, lo ocurrido el 18 de abril de 2001 en Vršac (Serbia) no fue una simple victoria. Fue un cambio de rumbo. Aquel triunfo ante el Hemofarm (69-71), que certificaba la conquista de la Copa Korac, convirtió al club malagueño en pionero y colocó por primera vez a Andalucía en lo más alto del baloncesto europeo.

Adaptarse para ganar

Aquella temporada 2000/200 estuvo marcada por una transformación profunda del juego. La FIBA introdujo nuevas reglas que aceleraban el ritmo: posesiones de 24 segundos, cuatro cuartos de 10 minutos, en vez de dos cuartos de 20 minutos y solo 8 segundos para cruzar de medio campo. Muchos entendieron que ese nuevo contexto podía perjudicar al Unicaja, un equipo que venía de practicar un baloncesto más pausado. Sin embargo, el grupo dirigido por Božidar Maljković reaccionó con inteligencia y le dio una marcha más al juego.

El equipo no solo se adaptó, sino que dio un paso adelante. Aumentó su intensidad defensiva, encontró ventajas en el juego rápido y construyó un bloque sólido en el que convivían talento y sacrificio. Jugadores como Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Jean Marc Jaumin, Mous Sonko, Paco Vázquez, Veljko Mrsic, Danya Abrams, Darren Phillip, Richard Petruska o Frédéric Weis dieron forma a un conjunto competitivo que creció a lo largo del curso hasta sentirse preparado para cualquier escenario.

Una final sin oposición

La Copa Korac confirmó esas ganas de triunfar. El Unicaja avanzó las rondas con un juego firme, perdiendo solo dos partidos en toda la competición y encadenando una racha final impecable. En la finalísima, ante el Hemofarm, el equipo malagueño dejó clara su superioridad desde el primer asalto.

En el partido de ida, disputado en un Martín Carpena completamente abarrotado y entregado, el Unicaja firmó un rotundo 77-47 que desbordó cualquier previsión. Aquella noche, el equipo combinó defensa, ritmo y acierto para dejar prácticamente sentenciado el título. Sin embargo, lejos de especular, el grupo viajó a Serbia con la intención de volver a ganar y demostrar que la ida no había sido solo el factor campo.

En el Millenium Center de Vršac, acompañado por cerca de 200 aficionados, el Unicaja volvió a competir sin tapujos. En un encuentro igualado y exigente, supo mantener la calma en los momentos decisivos y se llevó también la victoria (69-71). El global de 148-116 reflejó la diferencia entre ambos equipos y confirmó el dominio malagueño de principio a fin.

Celebración con los 200 cajistas en el Millenium Center de Vrsac. / La Opinión

El inicio de todo

Tras la victoria, la celebración continuó en Belgrado, donde jugadores y aficionados compartieron una noche inolvidable antes de regresar a Málaga. Incluso hubo tiempo para un gesto cargado de simbolismo: ofrecer el título ante la tumba de Radivoj Korac, figura que daba nombre a la competición. Era la manera de cerrar un viaje que ya formaba parte de la historia.

Celebración del equipo despues del partido. / La Opinión

Homenaje a los héroes de 2001

Un cuarto de siglo después, aquel recuerdo sigue más vivo que nunca. Este sábado 11 de abril, el Salón de Actos de Unicaja en la Acera de la Marina acogerá una mesa redonda en la que los protagonistas de aquella gesta volverán a encontrarse para revivirla. Con entrada libre hasta completar aforo, el acto estará moderado por Berni Rodríguez y contará con la presencia de nombres clave como Carlos Cabezas, Mous Sonko, Frédéric Weis, Kenny Miller, Francis Perujo y el propio Maljkovic, aún muy vinculado al club.

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Unicaja-Valencia Basket

La conmemoración continuará un día después, en el Martín Carpena, durante el partido ante el Valencia Basket (12:30). En el descanso, la afición tendrá la oportunidad de rendir homenaje a aquella plantilla, cuerpo técnico y directiva que cambiaron la historia del club. Será un reconocimiento merecido, cargado de emoción y, además, con alguna sorpresa reservada para una cita que volverá a conectar pasado y presente.