Todo sobre el Unicaja-Valencia Basket de la Liga Endesa: fecha, hora y la nueva opción que hay para verlo por televisión

El Valencia Basket de Kameron Taylor y de Yankuba Sima llega este fin de semana a Málaga para disputar la jornada 26 de la Fase Regular de la Liga Endesa. Un partido que llega después de que el Unicaja lograra el pasado miércoles su pase a la Final Four de la BCL del próximo mes de mayo en Badalona y de que los valencianos se hayan asegurado el factor cancha en el play off de la Euroliga, tras su triunfo del jueves contra el Panathinaikos en el Roig Arena.

Clasificación

Los verdes afrontan la jornada 26 de la Liga Endesa en el octavo puesto de la clasificación, con ya poco margen de error en las 9 jornadas que restan hasta el final de la Liga Regular y el arranque de las eliminatorias por el título. Con un balance de 15-10 en la tabla, los cajistas necesitan ganar para evitar que el Surne Bilbao le pueda arrebatar la octava plaza, aunque los vascos visitan este fin de semana el Palau Blaugrana y no tendrán nada fácil sumar el triunfo 16 en la clasificación.

Homenaje al Unicaja campeón de la Copa Korac 2001

El partido contra los de Pedro Martínez estará marcado por el homenaje que rendirán el club y el Martín Carpena a los campeones de la Copa Korac de 2001. Un cuarto de siglo después, algunos de los jugadores de aquella plantilla, junto a su técnico, Bozidar Maljkovic, tendrán un reconocimiento durante el descanso del partido.

Horario del Unicaja-Valencia Basket

El encuentro contra el equipo levantino se jugará este domingo, a partir de las 12.30 horas, en el Palacio Martín Carpena.

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¿Dónde se podrá ver por TV?

Hay novedades a nivel televisivo a partir de este fin de semana en la Liga Endesa. El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Pedro Martínez se verá en directo, como siempre, a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. La gran novedad es que también se podrá ver por Movistar Plus+, tras llegar a un acuerdo con DAZN para emitir dos partidos por jornada. Esta semana, uno de ellos, será este Unicaja-Valencia Basket. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.