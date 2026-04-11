Reconocimiento
Bozidar Maljkovic y parte de la plantilla del Unicaja 2000/01 rememoran su victoria en la Copa Korac
Una mesa redonda este sábado abrió los actos de conmemoración del primer título en la historia del club de Los Guindos, que tendrá su punto álgido en el homenaje que el Carpena brindará a los protagonistas de aquel éxito de hace 25 años durante el descanso del partido de este donmingo Unicaja-Valencia Basket
Un cuarto de siglo después, el Salón de Actos de Unicaja en la Acera de la Marina acogió este sábado una mesa redonda organizada por Unicaja Baloncesto en la que los protagonistas de la Copa Korac 2001 recordaron los entresijos del título continental logrado hace ya 25 años, el primero en la historia del club de Los Guindos.
Mesa redonda
Desde las 19:00 horas, con un público entregado de aficionados de todas las edades, los asistentes a este evento pudieron disfrutar de una cita moderada por Berni Rodríguez, capitán de aquel equipo, y en el que estuvieron presentes otros miembros destacados de aquel primer equipo verde campeón, como Carlos Cabezas, Mous Sonko, Kenny Miller, Francis Perujo y, por supuesto, el mítico entrenador de aquella plantilla, Bozidar Maljkovic, que mantiene una gran relación con la entidad de Los Guindos hasta el punto de que fue Embajador del Unicaja en la Final Four de la Basketball Champions League celebrada en 2024 en Belgrado, ciudad en la que reside Boza y donde ha sido presidente del Comité Olímpico de su país hasta el pasado mes de enero.
Muchas anécdotas
La mesa redonda estuvo muy animada. Allí se contaron innumerables anécdotas de aquella temporada y de lo que significó para los protagonistas ese inolvidable triunfo frente al Hemofarm Vrsac de Serbia. El primer triunfo continental logrado por un equipo andaluz en toda la historia.
Cena y cita este domingo en el Carpena con la "marea verde"
Tras la mesa redonda, los protagonistas del histórico triunfo en Serbia, acompañados por dirigentes del pasado y del presente cajista, encabezados por el actual presidente, Antonio Jesús López Nieto, disfrutaron de una cena. Este domingo, durante el descanso del partido entre el Unicaja y el Valencia Basket llegará el momento en el que sea el Palacio Martín Carpena el que rinda su sentido homenaje a los héroes de aquel equipo de 2001 que empezaron a marcar el camino del club hasta lo que es en la actualidad, uno de los más laureados de España y respetado en el baloncesto continental.
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