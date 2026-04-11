El Unicaja vuelve con urgencias a la Liga Endesa ante el Valencia Basket

El chip ya está cambiado a Liga Endesa por parte del Unicaja después de haber oficializado la plaza en la Final Four de Badalona en BCL este pasado miércoles. El equipo de Los Guindos regresa este domingo a la competición doméstica, única preocupación durante las próximas casi cuatro semanas, para recibir en el Martín Carpena, en la jornada 26, a uno de los mejores equipos de Europa: el Valencia Basket. El conjunto verde y morado se medirán en horario matinal este domingo (12.30 horas) a un rival de máxima exigencia al que conoce muy bien, pero que llega rozando la cumbre de la tabla nacional (2º), con una plantilla muy extensa, que muestra caras conocidas, y en un gran momento de forma.

El Unicaja, a romper la racha negativa de tres derrotas

Por su parte, el conjunto de Ibon Navarro encara la cita con un sabor liguero bastante diferente. El Unicaja encadena la peor racha de la temporada, con tres derrotas que comenzaron, precisamente, en el Martín Carpena. El Tenerife fue el primero en castigar con un duro 70-95 liderado por Patty Mills en tierras malagueñas. El Barça fue el siguiente. Un duelo algo más disputado (97-91), pero en el que la rotación cajista no dejó de ser castigada. Por último, el choque ante el Bilbao Basket (90-74), en el que lo único bueno fue salvar el average.

Clasificación de la Liga Endesa

Los vascos se engancharon completamente a la pelea por el play off, del que todavía no forman parte, igualando las victorias globales de los costasoleños, aunque manejando un partido más. El trío de pinchazos se traduce fácil en la reducción del margen de error para entrar en la pelea por el título nacional. Al Unicaja se le acaba el colchón- cierra el top 8 (15-10)- pero, desde luego, que el choque de esta jornada 26 no parece el ideal para remontar en la tabla.

Duelo clásico y de nivel

Tras el Real Madrid (23-2), se encuentra el Valencia Basket (19-6), también segundo en Euroliga, donde certificó esta misma semana su clasificación matemática para el play off continental como cabeza de serie. Un equipo en forma, con hambre y que ya sabe lo que es ganar este curso en el templo malagueño. Los de Pedro Martínez levantaron la Supercopa Endesa de Málaga el pasado octubre, después de eliminar a los cajistas en semifinales y a los blancos en el duelo decisivo. Eso sí, hubo venganza malagueña en el único asalto al Roig Arena en Liga hasta la fecha. Un destacado encuentro de Chase Audige (20 puntos, 2 tapones, 2 asistencias) posibilitó la primera derrota nacional de los taronja en su nuevo pabellón.

El Unicaja ganó 70-76 en el Roig Arena en la primera vuelta. / Miguel Ángel Polo (ACB Photo )

Bajas y dudas del Unicaja: ¿la hora de Duarte?

La enfermería del Unicaja sigue la misma línea que viene arrastrando esta campaña. A las bajas de Tyson Pérez y David Kravish, que están afinando sus vueltas a la dinámica de partido, se suma otra muy trascendente. Tyler Kalinoski pasará tres semanas fuera de la competición para intentar mejorar sus molestias en la mano. Una ausencia que se notará tanto en ataque como en defensa. Momento perfecto, por otra parte, para que Duarte asuma galones y de un paso al frente. Habrá más minutos a repartir en el exterior y, aunque Audige y Djedovic se trabajarán sus dosis, el dominicano está llamado a reaccionar.

Kalinoski y Tillie defienden a Key en el Valencia Basket-Unicaja. / ACBPhoto

Por otro lado, Kendrick Perry es duda por problemas en la espalda para el choque ante los valencianos, al igual que Augustine Rubit, que ha sido sometido a pruebas para saber de dónde vienen sus problemas víricos continuos.

Valencia Basket: líder y caras conocidas

Las estadísticas alzan al conjunto de Pedro Martínez, mostrándose como los líderes de la Liga Endesa en valoración (113,6 créditos por partido), puntos anotados (95), rebotes (40,76), rebotes defensivos (26,44), rebotes ofensivos (14,32), asistencias (21,04) y triples (11,92). Por si fuese poco, son los segundos en recuperaciones (8,8) y mates (4,2); terceros en tapones (3,6); cuartos en acierto en triples (36,88%); y quintos en acierto en tiros de 2 (56,33%).

La plantilla tiene peso en todas las posiciones. Jean Montero destaca. El combo dominicano es una de las estrellas del torneo gracias a su talento y explosividad. ‘El problema’ promedia 14,5 puntos, 3,6 asistencias, 2,3 rebotes y 1,3 robos para 16,1 de valoración. Junto a él, sobresale también el excajista Kameron Taylor. Uno de esos jugadores de los que todavía duele, y mucho, su marcha de Málaga. El americano está siendo un componente crucial de los levantinos, contando con confianza total de Pedro Martínez.

Kameron Taylor, estrella del Valencia Basket. / ACBPhoto

También estará Yankuba Sima. El pívot gerundense fue otro de los integrantes de la época dorada reciente del Unicaja. No obstante, es cierto que en la ciudad del Turia cuenta con mucho menos protagonismo y que podría ser uno de los descartes en el partido de este domingo. Por el lado boquerón, James Webb III se medirá al conjunto al que defendió en el curso 2022-23, al igual que Ibon Navarro, que fue entrenador ayudante entre 2011 y 2013 del cuadro que viste de naranja.

Momento único entre Pablo López y la "marea verde"

Este domingo habrá un componente emotivo añadido al ritual de cantar el himno verde y morado. Su autor, el malagueño Pablo López, interpretará en el centro de la pista del Martín Carpena 'Tu bandera' quince minutos antes del inicio del duelo (12.15 horas). Una actuación inédita, para celebrar el 25 aniversario del pabellón, que calentará motores antes de una cita de mucho nivel baloncestístico.

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Homenaje a los campeones de la Copa Korac

Lo extradeportivo no será lo único especial, más allá del propio enfrentamiento. El próximo 18 de abril se cumplirán 25 años de la conquista de la Copa Korac, el primer título de la historia cajista. Un cuarto de siglo después, algunos de los jugadores de aquella plantilla, junto a su técnico, Bozidar Maljkovic, tendrán un homenaje durante el descanso del partido.