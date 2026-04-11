La agenda del Unicaja antes de la Final Four de la BCL: 5 exámenes claves camino del play off en Liga Endesa

El Unicaja dio un paso clave esta semana al clasificarse para la Final Four de la Basketball Champions League, que se disputará del 7 al 9 de mayo en Badalona. Sin embargo, aunque haya gran parte del foco puesto en revalidar el título continental, el conjunto de Ibon Navarro encara ahora un tramo decisivo en la Liga Endesa, con cinco partidos fundamentales para asegurar su presencia en el play off doméstico antes de volver a vestirse de corto en Europa.

Un calendario exigente, además, condicionado por las bajas, por esa cita de la 'Champions' y con ajustes que obligarán a los malagueños a mantener el nivel competitivo sin apenas margen de error. La agenda que le viene ahora al equipo promete, desde luego, emociones fuertes.

Unicaja-Valencia Basket

El primer reto será este domingo a las 12.30 horas. Una cita de máxima exigencia en el Martín Carpena ante el Valencia Basket, uno de los equipos más en forma de Europa y segundo en la clasificación de la Euroliga y de la Liga Endesa. Un duelo en el que regresarán a la que fue su casa Kameron Taylor y Yankuba Sima, esta vez con la indumentaria 'taronja', para abrir esta serie de compromisos. Además, el Unicaja buscará reencontrarse con el triunfo tras su mala racha liguera de tres derrotas.

Covirán Granada-Unicaja

El conjunto cajista visitará al Covirán Granada el domingo 19 de abril a las 12.30 horas. Los vecinos andaluces son colistas de la competición y, en teoría, uno de los partidos más asequibles de este tramo. Aun así, será una cita marcada por la baja, mínimo, de Tyler Kalinoski, que seguirá sin estar disponible, después de que Ibon Navarro confirmarse su ausencia durante tres semanas en la previa al duelo ante el Valencia Basket.

Unicaja-Hiopos Lleida

El sábado 25, a partir de las 18.00 horas, el Unicaja estará de vuelta en el Martín Carpena. Los malagueños recibirán al Hiopos Lleida de Melvin Ejim. El conjunto catalán está asentado en la zona media de la tabla (ahora mismo 13º), pero está demostrando no poner las cosas fáciles a ninguno de sus rivales.

Melvin Ejim lanzando a canasta ante el Real Madrid. / Álex López / EFE

Unicaja-Dreamland Gran Canaria

El calendario de la Liga Endesa ha sufrido modificaciones precisamente por la disputa de la Final Four de la BCL. El partido inicialmente previsto para ese fin de semana, concretamente el 9 de mayo, a las 18:00 horas, y correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa, se adelanta al miércoles 29 de abril a las 20:00 horas.

Bien es cierto que el Dreamland Gran Canaria, no está atravesando su mejor temporada. Los isleños se encuentran rondando los puestos peligrosos, actualmente van en 15ª posición con un balance de 7 victorias y 18 derrotas. Sin embargo, el encuentro, como todos y especialmente los de fuera de casa, exigirá la mejor versión cajista.

Joventut-Unicaja

Este duelo tendrá un componente especial. El Unicaja viajará a Badalona el 2 de mayo, misma sede de la Final Four continental, a la que asistirá solo 5 días después. Un duelo que podría repetirse en BCL si el conjunto catalán vence al AEK de Atenas en el choque de desempate de este próximo miércoles a las 18.30 horas. Será un partido con mucho en juego en lo que se refiere a la Liga Endesa, pero con un evidente trasfondo continental, por lo que pueda pasar el jueves siguiente en la semifinal europea.

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Momento clave en Liga Endesa

Cinco partidos, cinco exámenes antes de la gran cita continental. El Unicaja mantiene viva la ilusión europea, pero sabe que su futuro en la Liga Endesa también se juega ahora. No hay margen para especular. Solo para ir partido a partido y para ir sumando triunfos en la siempre exigente Liga Endesa.