Así cantó Pablo López el himno del Unicaja en el Carpena antes del partido contra el Valencia Basket

Los prolegómenos del partido liguero de este domingo contra el Valencia Basket estuvieron protagonizados por el cantante malagueño Pablo López, autor del himno del Unicaja que, por primera vez desde que compuso la canción, hace ya 12 años, la interpretó en el Palacio Martín Carpena.

Pablo López interpretó el himno del Unicaja

El templo del baloncesto malagueño estaba a reventar en este duelo con detalles conmemorativos por su 25 aniversario. Preparado para una cita de nivel baloncestístico, que venía precedida por un momento de unión entre club y afición. Tras un homenaje a Kameron Taylor y Yankuba Sima, ambos miembros de peso de la época dorada reciente del conjunto de Los Guindos, la música tomó protagonismo.

La emoción retumbó en Málaga al ritmo de un piano y una canción que erizan la piel. El cantautor costasoleño tuvo un coro vestido de verde y morado que no olvidará este momento. Ni él tampoco. La emoción de Pablo López era evidente, incluso se permitió disfrutar escuchando, cantando sin micrófono, como lo que es: un miembro más de la "marea verde".

'Tu bandera' y la "marea verde"

Desde su creación, más de 10.000 voces cantan a coro el ‘Siempre te llevo conmigo’ que lleva en volandas al equipo antes de cada partido de Liga Endesa o de la competición continental. Un hecho que no solo se repite en los partidos de casa, sin que también se escucha en cada duelo que el Unicaja juega a domicilio y tiene el apoyo de su "marea verde"

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Pablo López animando al Unicaja en el Martín Carpena. / Unicaja CB

Aunque esta fue la primera vez que actuó en el Palacio de los Deportes, lo cierto es que Pablo López ya había venido en alguna ocasión a animar al Unicaja y han sido habituales sus mensajes de ánimo al equipo antes de los grandes acontecimientos que ha vivido el club. Faltaba interpretarlo desde el centro de la cancha del Carpena, ante la "marea verde", hecho que se produjo, por fin, este domingo.