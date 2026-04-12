Así está la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 26: Unicaja mantiene su puesto de play off a pesar de la derrota contra Valencia Basket

El Unicaja sigue octavo en la Liga Endesa, tras la disputa este fin de semana de la jornada 26. A pesar de la derrota de los verdes contra el Valencia Basket, la cuarta consecutiva, lo cierto es que el equipo de Ibon Navarro mantiene su puesto en la zona de play off, gracias a que el Surne Bilbao perdió este domingo sin ninguna opción a dar la sorpresa, en su visita al Palau Blaugrana.

1º Real Madrid (24-2)

El Real Madrid, antes de saltar a la pista en Burgos, supo que matemáticamente ya es equipo de play off. La verdad es que los de Sergio Scariolo tienen en su mano acabar la Fase Regular como campeones, ya que tienen 4 victorias de renta sobre el Valencia Basket, segundo clasificado.

2º Valencia (20-6)

El Valencia Basket ganó en el Carpena para seguir en la segunda plaza de la Liga. Los de Pedro Martínez tratarán de aguantar ese segundo puesto para tener ventaja de pista en todas las eliminatorias por el título hasta la finalísima.

3º UCAM Murcia (19-7)

No le pesó al UCAM la eliminación europea intersemanal frente al PAOK Salónica. Ganaron los de Sito Alonso al Covirán Granada, aunque es verdad que tuvieron que esperar al último cuarto para certificar su triunfo (107-91).

El UCAM Murcia sigue tercero de la ACB. / ACBPhoto

4º Baskonia (19.7)

Sufrió de lo lindo el Baskonia para ganar al Dreamland Gran Canaria, que estrenó entrenador en la figura del Che García, en el puesto de Jaka Lakovic. El "Granca" jugó uno de sus mejores partidos de la temporada y rozó la sorpresa, aunque al final el partido se lo llevaron los vascos por 88-86.

5º Barça (18-8)

Partido muy fácil el de este domingo para el Barça ante un Surne Bilbao que nunca dio margen para intentar la sorpresa. Los vascos, de haber ganado en el Palau, se habrían puesto octavos y habrían sacado de la zona del play off, por primera vez en la temporada, al Unicaja, aunque es verdad que los bilbaínos tienen un partido jugado más que los de verde y morado.

6º La Laguna Tenerife (16-10)

Otro equipo que sufrió este fin de semana fue La Laguna Tenerife. Los chicharreros acabaron ganando 97-94 al Bàsquet Girona, pero no pudieron respirar hasta el minuto final. Tiene pinta de que hay una mini liga abierta en este esprint final de la Fase Regular entre Tenerife, Joventut y Unicaja para repartirse el sexto, el séptimo y el octavo puesto de la tabla.

La Laguna Tenerife ses sexto de la ACB. / Gregorio Marrero / LMA

7º Joventut (16-10)

Perdió 87-77 el Joventut en Manresa un derbi catalán en el que la Penya se guardó fuerzas para el partido que tiene el miércoles en Atenas, en el que buscará un billete para la Final Four de la BCL en Badalona. La derrota les deja empatados con La Laguna y con un triunfo de ventaja sobre el Unicaja.

8º Unicaja (15-11)

El Unicaja sigue octavo a pesar de la derrota contra el Valencia. Solo un triunfo separa a los verdes de la sexta plaza, que parece el mejor escenario posible al que puede aspirar en este tramo final de la temporada. Buen partido este domingo de los de Ibon Navarro ante el Valencia Basket, aunque sin premio final: 89-96.

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Resto de la Liga

Pocas novedades en la zona medio-baja de la clasificación. Victorias balsámicas de Casademont Zaragoza y de MoraBanc Andorra, que dan mucho aire a ambos equipos. El Covirán Granada, próximo rival del Unicaja, sigue colista y está virtualmente descendido. Justo encima, triple empate a 7 victorias entre Burgos, Andorra y un Gran Canaria, que sorprendentemente está en una situación límite.