El Martín Carpena se rinde a Bozidar Maljkovic y al resto de héroes de la Copa Korac 2001

El Martin Carpena no dejó de vivir emociones este domingo. El duelo ante el Valencia Basket, por si era poca excusa para asistir al pabellón, estuvo precedido por una actuación con motivo del 25 aniversario del templo malagueño, de Pablo López interpretando el himno cajista. Después de una primera parte de infarto (49-48), el descanso tuvo protagonistas muy especiales. Un cuarto de siglo hace también del primer título que alzó el conjunto verde y morado. Los héroes que levantaron la Copa Korac en 2001 recibieron un sentido homenaje.

Héroes de la Copa Korac 2001

Los jugadores de Ibon Navarro y Pedro Martínez marcharon a vestuarios en el intermedio y el videomarcador empezó a mostrar una sucesión de recuerdos referidos a la primera gran hazaña del club de Los Guindos. En el parquet del Martin Carpena estuvieron parte de quienes formaron aquel histórico equipo: Mous Sonko, Kenny Miller, Francis Perujo, Jean Marc Jaumin Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Saludaron con un video Paco Vázquez y Veljko Mrsic, quien calificó como "mejor afición de España" a la cajista y cantó el estribillo del himno del club verde. Además de la plantilla, también tuvo representación la directiva, con el entonces presidente Ángel Fernández Noriega, y el cuerpo técnico, con el hombre que los lideró a todos desde el banquillo: Bozidar Maljkovic.

Los héroes de la Copa Korac 2001 en su homenaje en el Martín Carpena. / Mariano Pozo (ACB Photo)

Boza: historia viva del baloncesto europeo

En cuanto salió la imagen del serbio en la pantalla, la afición verde y morada comenzó a aplaudir. Pero ni él mismo se imaginaba la sorpresa que le tenía guardada la entidad malagueña. López Nieto entregó obsequios a los protagonistas. Pero se dejó el más especial para el final. El presidente del Unicaja le otorgó al exentrenador que coronó la Korac en 2001 el escudo de Oro del club.

El técnico, que ostentaba hasta este año el cargo de Presidente del Comité Olímpico de su país, maneja un palmarés envidiable con cuatro Euroligas (dos con la Jugoplastika, una con el Limoges y otra con el Panathinaikos). Ingresó en el Salón Internacional de la Fama del baloncesto español y fue embajador del Club en la Final Four de la BCL que el Unicaja disputó en Belgrado en 2024.

En lo referido al Unicaja, Boza Maljkovic aterrizó en Málaga para cambiar la historia cajista, y así lo hizo. En su primera temporada, la 1999-2000, lideró a los cajistas al subcampeonato de la Copa Korac frente al Limoges CSP. Un año después, en la 2000-01, los malagueños tocaron el cielo tras proclamarse campeones del torneo continental ante el Hemofarm Vrsac, lo que supuso el primer título de la historia del Unicaja. Con él, además, el equipo fue subcampeón de la ACB en el curso 2001-02 frente al Kosner Baskonia (entonces TAU Cerámica).

Abrazo entre Maljkovic y López Nieto tras recibir la medalla / Mariano Pozo (ACB Photo)

Escudo de Oro de Unicaja Baloncesto

Maljkovic tomó la palabra al recibir el escudo de Oro y el silencio invadió el pabellón: "Yo soy un malagueño como vosotros. Entiendo el baloncesto como vosotros, ni más ni menos. Cuatro años estuve aquí, gracias por apoyarme. Estos fueron muy buenos jugadores y ayudaron a que el Unicaja entrase en el mapa europeo del baloncesto. Mucha gente que una vez viene aquí, ve la ciudad y esto y se queda impresionada. Enhorabuena a nuestro presidente, Antonio Jesús López Nieto, y a nuestro alcalde. Muchas gracias. Yo sé que me gusta hablar y que soy muy pesado. Lo último, yo he entrenado a tres grandes equipos en España, aparte del Unicaja. Real Madrid, Barcelona y Baskonia y no tienen un público como vosotros", aseguró el serbio, ante la ovación cerrada del Carpena.

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Boza Maljkovic, recibe el escudo de Oro del Unicaja Baloncesto. / Gregorio Marrero

Reconocimiento a la historia verde y morada

El Martin Carpena agradeció lo presente y lo pasado coreando su nombre". Un momento, otro más en esta sesión matinal de domingo, que dejó los pelos de punta a todo aficionado que alguna vez ha celebrado una canasta del Unicaja. Un equipo, que gracias a los hombres hoy homenajeados, es de los más laureados de España y respetados del baloncesto continental.