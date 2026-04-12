Ibon Navarro, tras la derrota con el Valencia Basket: "Quiero poner en valor el trabajo y haber peleado durante muchos minutos"

Ibon Navarro se presentó en la sala de prensa del Martín Carpena tras la derrota ante el Valencia Basket (89-96). El técnico vitoriano se mostró comprensivo con el pinchazo ante un equipo de máximo nivel europeo. El Unicaja, explicó, "lo intento con más o menos acierto, hemos hecho muchas cosas bien".

Valoración de Ibon Navarro sobre el partido

"Felicitar al Valencia Basket por la victoria. También quiero poner en valor el trabajo del equipo, de haber peleado y dado una buena respuesta durante muchos minutos. El porcentaje de rebote ofensivo de ellos ha condicionado mucho el partido, es algo que hacen hoy, en Euroliga y todos los días. Ese tercer cuarto les ha dado muchas segundas opciones, ha evitado que nosotros pudiésemos correr. Llevábamos 22 campos abiertos en la primera parte, hemos hecho 6 en el tercero. Por ahí hemos perdido mucha energía y tempo que nos estaba permitiendo competir con ellos, marca mucho para nosotros. El equipo lo ha intentado con más o menos acierto, creo que hemos hecho muchas cosas bien. Es a lo que nos tenemos que agarrar para dar el siguiente paso".

Detalles finales, dos canastas que se le salen a Perry

"Sí, esos tres tiros libres también de Chase, pero si coge la pelota y mete Montero dos canastones... Esto va de detalles en los últimos minutos. El tiro libre de Reuvers, que tiene un porcentaje muy malo, en el que el balón sube para arriba y entra. Nosotros hacemos un 1/4 ahí al final. Es importante las dinámicas. Cuando estás de dulce metes esa y cuando no, algunas cosas no sencillas pero sí dentro de lo posible por el talento que tienes, no las metes. Insisto, detalles".

Defensa sobre Montero

"Hemos copiado el plan de partido de Ataman y no nos ha salido tampoco. El talento es lo que tiene, marca diferencias. Si esta solo Montero en el campo, pero si está Badio al lado y si está Reuvers también abriendo el campo, pues es más complicado todavía. Somos todos muy malos no conseguimos parar a Jean Montero".

Olek Balcerowski, más comedido

"Sí, ha estado mejor. Evidentemente, te era difícil estar igual o peor que el otro día con las faltas. Creo que con Yankuba y Sako ha estado incluso más cómodo que lo que ha estado con Pradilla pero ha tenido muy buenos momentos. Ha dado un paso adelante con respecto al partido en Berlín, está claro. Por otra parte, Sule estaba realmente muy cansado hoy, se le ha notado que le faltaba energía, que es lo que más destaca de él. Ha dado un paso adelante hoy Olek para compensar lo que hizo el otro día Sule en Berlín. De eso se trata, de que seamos capaces de compensar los malos días que puede tener un compañero".

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"Lo difícil no es conseguirlo, es lo que tienes que hacer para conseguirlo. Conseguirlo a veces depende de ti y a veces no. Lo que es importante es que seas capaz de jugar como están jugando. A nivel de personalidad y variar sus planes de partido. Hoy, la energía que han tenido para el rebote defensivo marca diferencias. No perder la identidad ni los hábitos ante la falta de entrenamiento. Ellos están consiguiendo mantenerlos desde las competiciones".