El Valencia Basket impide la fiesta total del Unicaja y del Martín Carpena (89-96)

El Unicaja, en un día muy especial, por muchas cosas, perdió este domingo 89-96 ante el Valencia Basket, un partido en el que los taronja fueron casi siempre por delante y en el que el Unicaja lo dio todo y quiso, pero no pudo, ante un rival con más talento y con más recursos.

La fiesta del día en el que el Martín Carpena se rindió a Pablo López y su himno, primero, y a los héroes que conquistaron hace 25 años la Copa Korac 2001, después, no tuvo el final feliz que todos hubiéramos querido. La derrota es verdad que podía entrar dentro de lo previsible por el caché del rival, pero es que es la cuarta seguida en la Liga Endesa y deja el margen de error de los verdes bajo mínimos de cara a esprint final de la Fase Regular. Si el Unicaja quiere jugar el play off por el título el próximo mes de junio, deberá ganar muchos, muchos partidos en las 8 jornadas que quedan hasta que eche el candado la primera fase liguera. Si no...

Hay que admitirlo: este Valencia es, a 12 de abril de 2026, un equipo muy superior al Unicaja. Es un proyecto fabricado a golpe de talonario, que ya ganó la Supercopa y que aspira a cualquier cosa en esta Liga e incluso en la Euroliga. El Unicaja bastante hizo con aguantar el tipo y con soñar, incluso, con repetir la sorpresa que dio hace ya unos cuantos meses en el Roig Arena.

El Unicaja perdió ante un Valencia Basket mejor. / Mariano Pozo (ACB Photo)

Caras conocidas

Kameron Taylor y Yankuba Sima volvieron a su casa. Ninguno de los dos tuvo una actuación determinante, pero fue bonito verlos otra vez en el Carpena. Son dos jugadores que han hecho grande al Unicaja y que si no se hubieran ido el pasado verano... (que cada uno acabe la frase como quiera).

Imagen del partido entre el Unicaja Baloncesto - Valencia Basket, disputado este domingo 12 de abril en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. / Gregorio Marrero

Toma y daca desde el salto inicial

Hubo mucho ritmo desde el arranque. Los dos equipos quisieron correr, su ADN habitual, por lo que la lucha por el rebote fue más importante que nunca. El Valencia, una máquina de meter puntos, fue por delante, aunque con el Unicaja al acecho. Los dos entrenadores buscaron munición en sus banquillos para mantener el ritmo infernal. El partido llegó al minuto 10 con 23-27 a favor de los taronja.

El duelo se volvió por minutos un festival anotador en ambos lados de la pista. Espectacular intercambio de golpes de dos equipos sin pausa. El Valencia amagó con la escapada en un par de ocasiones. Pero el -7 lo salvó el Unicaja con mucho trabajo atrás y mucha paciencia en ataque.

Balcerowski puso la primera diferencia a favor de los verdes, 40-39, tras un mate espectacular. Exhibición de baloncesto de los dos equipos, entregados al espectáculo. La renta a favor subió hasta el `+4. El partido se fue al descanso con un equilibrio casi absoluto: 49-48.

Segundo tiempo

El Valencia entró mejor en el segundo tiempo. Estuvo más acertado y se escapó hasta por 9 de renta, 56-65. Un triplazo de Duarte rescató al equipo en el peor momento. El dominicano hizo un dúo con Balcerowski imparable para el Valencia. Pedro Martínez paró el partido con 63-65, y poco más de tres minutos hasta el final del tercer cuarto. Reaccionó el Valencia. Apretó atrás, al Unicaja le costó acertar en el aro valenciano, Ibon Navarro no encontró un quinteto fresco sobre la cancha y el partido se rompió. Un triple de Montero puso el +10, 66-76. La diferencia quedó en 8 antes de los últimos 10 minutos: 68-76.

El Unicaja no se rindió. Nunca. Lo que pasa es que le faltó rematar. Tiró de garra y corazón, pero cada vez que se quiso acercar encontró respuesta del Valencia, un equipazo al que no le falta de nada, ni por dentro ni por fuera. Los taronja hicieron la goma en el marcador, pero controlando siempre con una ventaja mínima. Un 3+1 de Duarte dio la última esperanza de remontada (89-93), pero ya solo con 36 segundos. Fue nadar para morir en la orilla: 89-96.

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Semana sin baloncesto

Semana tranquila para el Unicaja. Para entrenar y para recuperar lesionados. Con los deberes hechos en Europa, sin necesidad de jugar tercer partido del play off contra el ALBA Berlín, toca ver desde la barrera qué pasa el miércoles en ese AEK-Joventut, del que saldrá el rival cajista en la semifinal de la Final Four. La próxima cita para los de Ibon Navarro será el domingo próximo, 19 de abril, a las 12.30 horas, en la cancha del Covirán Granada. colista de la Liga Endesa. Un partido ideal para volver a la senda del triunfo.