Ibon Navarro y el Unicaja, protagonistas de los XXV Premios Periodistas Deportivos de Andalucía

El Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga acogió este lunes los XXV Premios Periodistas Deportivos de Andalucía. Tras la bienvenida del alcalde de Vélez-Málaga Jesús Lupiáñez se presentó un mensaje en vídeo de Carolina Marín tras su retirada de la competición.

La gala, presentada por Fernando Barbero y Marta Paneque, comenzó con las entregas de las Gestas Deportivas y la primera fue otorgada al club onubense Bádminton IES La Orden campeón de Liga y recogida por su director deportivo Francisco Ojeda. A continuación, la conseguida por el tirador jiennense Carlos Linares, oro en pistola libre a 50 metros en la Copa del Mundo de Tiro Paralímpico en la ciudad surcoreana Changwon.

Foto de los premiados y las autoridades. / La Opinión

Samuel Molina

El siguiente reconocimiento fue para el boxeador malagueño Samuel Molina ‘La Esencia’, mejor púgil español de 2025 y tres veces campeón de Europa del peso welter y entregado por Sandra Extremera, Diputada de Recursos Humanos de la Diputación de Málaga antes del turno de Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, subcampeón del mundo de triatlón Ultraman en Hawaii. Las entregas de gestas concluyeron con el reconocimiento al Real Club de Tenis de mesa Priego Fundación Kutxabank, ganador Superdivisión y Copa del Rey masculina.

Sarah Almagro

Ya la nómina de premios principales comenzó con el de ‘Esfuerzo Deportivo’ otorgado a la marbellí Sarah Almagro, campeona del Mundo surf adaptado en Oceanside, California y de Europa en Nisán, Galicia.

Ibon Navarro

A continuación, el de ‘Mejor Entrenador’ fue para el técnico del Unicaja Baloncesto Ibon Navarro que lo recogió de manos de Juan Ignacio García Conde, presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.

Club de Atletismo Trops Cuevas de Nerja Atletismo

El premio ‘Promoción Deportiva’ recayó en el Club de Atletismo Trops Cuevas de Nerja Atletismo que entregó David Sarmiento, presidente de Trops y recogieron Enrique López Cuenca fundador club y presidente de la Federación Andaluza de Atletismo y atletas como el nerjeño olímpico en 1.500 Álvaro Fernández, el laureado lanzador de peso Borja Vivas, actual concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga y acompañado de otros cuatro atletas: Salvador García, atleta internacional en decatlón campeón de España sub 20; Raquel Lobo, subcampeona de España sub 18 de salto de longitud; Eugenia Doña, campeona de Andalucía de lanzamiento de martillo sub 18 y Leire García, campeona de Andalucía de 200 metros sub 18.

Elena Benítez y AMIVEL

El entrañable premio ‘Campeón Histórico’ fue para la taekwondista sampedreña Elena Benítez, olímpica en Seúl 88, Barcelona 92 y Sídney 2000, campeona del mundo en Canadá en 1999 y de Europa en Helsinki 1996 y Eindhoven 1998, ganadora de tres veces la Copa del Mundo y con otras muchas medallas en torneos internacionales. Y otro no menos significativo, el de ‘Valores Humanos’ para el club de baloncesto en silla AMIVEL, vencedor del nuevo título continental Eurocup 3.

Unicaja

Después llegó el turno del ‘Equipo Líder’ que premió la excelente temporada del Unicaja Baloncesto, campeón de Champions League, Copa Intercontinental y Copa del Rey y que fue entregado por Patricia Del Pozo. Consejera de Cultura y Deporte y que recogió Antonio Jesús López Nieto, presidente del club de baloncesto Unicaja.

Andaluces de Oro

‘Andaluz de Oro’ fue elegido el piloto sevillano José Antonio Rueda, campeón del Mundo de Moto 3, quien por encontrarse con compromisos competitivos en Austria estuvo presente en la gala por medio de videollamada. La gala concluyó con el premio ‘Andaluza de Oro’ a la marchadora de Orce María Pérez, bicampeona mundial en 2025 en Tokio y que le fue entregado por el alcalde de Vélez-Málaga Jesús Lupiáñez.

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Tras la habitual foto de familia con premiados y autoridades se disfrutó de un cocktail celebrado en el Mercado de San Francisco y la gala contó con una actuación de la bailaora local Laura Guerra.