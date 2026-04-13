Pedro Martínez desvela que el Unicaja es una inspiración para él y para su Valencia Basket

El Unicaja no está teniendo su mejor temporada. Un nuevo proyecto, con muchas caras nuevas, y las innumerables lesiones que ha sufrido la plantilla este curso han imposibilitado al equipo estar al mismo nivel competitivo que en las tres temporadas anteriores, en las que sumó seis títulos a su palmarés.

Retos pendientes

Este campaña 2025/2026 levantó en septiembre la Copa Intercontinental y dentro de menos de un mes tratará de ganar, por tercera vez consecutiva, la Basketball Champions League, en una Final Four que este 2026 se jugará en el Olimpic de Badalona. Pero el pobre papel en la Copa del Rey de Valencia, en unos cuartos de final en los que ni compitió contra el Real Madrid, y su actual octava plaza en la clasificación de la Liga Endesa son muestras de que en el actual Unicaja ha perdido talento y magia respecto al del pasado reciente.

Pedro Martínez

A veces es bueno escuchar lo que desde fuera se piensa de lo que le está pasando al Unicaja. Sobre todo si son opiniones contrastadas, como la que emitió este domingo en la misma sala de prensa del Palacio Martín Carpena Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket. Su equipo ganó 89-96 en un vibrante partido a un Unicaja sin Kravish, sin Tyson Pérez y sin Tyler Kalinoski.

Martínez, en un día en el que el club celebró los 25 años del título cajista en la Copa Korac 2001, fue claro a la hora de evaluar el actual momento del equipo cajista y dedicó varios elogios al club y a su entrenador, Ibon Navarro: "Compartimos Valencia Basket y Unicaja una identidad similar, y admiro mucho el trabajo de los entrenadores de Unicaja. Este equipo, de aquí a unos años, también será homenajeado".

Pedro Martínez dirige al Valencia Basket con mano firme. / ACBPhoto

A pesar de que los resultados de los cajistas esta temporada no son tan buenos, precisamente esto es lo que quiso poner en valor el actual técnico del Valencia a la hora de hablar de la temporada de los de verde y morado.

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"En años anteriores, era fácil decirlo porque hicieron temporadas increíbles y ganaron muchos títulos. Pero lo que están logrando este año es aún más notable porque con la dificultad de la ACB mantienen la misma identidad, ritmo ofensivo y defensivo. Nos fijamos mucho en ellos porque también nos sirven de inspiración", terminó reconociendo el entrenador del equipo de moda del baloncesto nacional y europeo, segundo clasificado de la Liga Endesa y también en la Euroliga.