El Unicaja "ficha" a Tyson Pérez y David Kravish para el esprint final de la temporada

Hay fichajes que no se presentan en rueda de prensa ni empiezan con una foto del recién llegando en el aeropuerto enseñando dientes, agarrando una bufanda verde y morada con las dos manos y rodeado de maletas. A veces, esos refuerzos llegan desde dentro. Desde la enfermería y desde la paciencia. Es lo que va a ocurrir en el Unicaja, justo ahora que la temporada entra en su tramo más exigente, con la incorporación de dos refuerzos de primer nivel: Tyson Pérez y David Kravish.

Recuperación

La recuperación de estos dos jugadores esenciales para el ecosistema competitivo de Ibon Navarro es una bocanada de aire fresco, con solo 8 jornadas para el final de la Liga Regular y a poco más de tres semanas para la Final Four de la BCL. Tyson Pérez y David Kravish llevan semanas trabajando para dejar atrás sus problemas físicos y todo apunta a que esta puede ser la semana decisiva del gran paso adelante. La idea es que ambos empiecen a entrenarse ya con normalidad junto al resto del grupo y, a partir de ahí, quede abierta la puerta a que alguno de los dos pueda incluso vestirse para el partido del próximo domingo en Granada. El propio Ibon Navarro dejó entrever esto el pasado miércoles, justo al acabar el partido en Berlín y lograr el pase para el Top 4 de Badalona: “Y lo mejor es que la semana que viene no jugamos, la vamos a poder aprovechar para entrenar, a ver si podemos incorporar a uno o los dos lesionados”.

Tyson Pérez y David Kravish, a punto de volver. / Fermin Rodriguez

Demasiados problemas físicos

Es una noticia magnífica para un equipo verde y morado especialmente castigado este curso por las bajas. Son pocos los jugadores que no han tenido algún problema durante el curso. Ahora, sin ir más lejos, es Tyler Kalinoski el que está fuera del equipo por problemas en una mano. Aunque habrá que esperar a que recuperen el tono competitivo, lo cierto es que contar con Tyson y Kravish disponibles cambia por completo el "plan de Ibon". No sólo por cantidad, sino por calidad. No sólo por rotación, sino por identidad. Es recuperar a dos jugadores fundamentales de la gloriosa etapa reciente del Unicaja.

Tyson Pérez

El caso de Tyson Pérez ha sido el de una parada obligatoria para proteger al jugador y pensar más allá del siguiente partido. El Unicaja informó el 3 de marzo de que el ala-pívot iba a seguir un tratamiento conservador de alrededor de cuatro semanas para recuperarse de la lesión que sufría en el tendón de Aquiles de su pie derecho. El club explicó además que se había optado por ese tratamiento tras valorar distintas opciones, con el objetivo de favorecer su recuperación. Su último partido fue el 11 de febrero, en la pista del Würzburg alemán, y desde entonces el hispano dominicano ha quedado fuera de la competición para frenar una dolencia especialmente delicada en un jugador cuya principal virtud está precisamente en la potencia, el salto y la explosividad.

Tyson Pérez sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. / Gregorio Marrero

David Kravish

Lo de David Kravish ha sido diferente y muchísimo más largo. El pívot sufrió una fractura de peroné en octubre que le ha apartado de la competición durante meses y le obligó a pasar por un proceso duro, de los que requieren primero curar, después recuperar sensaciones y, por último, reconstruir la confianza competitiva. Kravish ha ido quemando etapas en silencio, sin ruido, sin prisas. Su vuelta, como la de Tyson, necesita ahora el último escalón: el del entrenamiento total, el contacto, el ritmo real y la exigencia del día a día con el grupo. Algo en lo que está previsto que se incida en las sesiones de trabajo de esta semana sin partido europeo.

David Kravish lleva medio año fuera de las canchas tras una fractura de peroné. / ACBPhoto

¿Qué gana el Unicaja con Tyson Pérez y David Kravish?

Para Ibon Navarro, la recuperación de ambos tiene un valor enorme. Tyson Pérez ofrece músculo, rebote, agresividad, actividad defensiva y una capacidad para cambiar la energía de los partidos que muy pocos jugadores tienen. Es un interior que contagia. Kravish, por su parte, da equilibrio, lectura táctica, inteligencia posicional y una amenaza ofensiva que ensancha el campo y da sentido a muchas posesiones. Es obvio que los dos juntos elevan el nivel del juego interior cajista. Y eso, a estas alturas del curso, vale oro. Porque el calendario aprieta, porque cada partido empieza a pesar más y porque el Unicaja necesita llegar al momento decisivo con el mayor número posible de piezas útiles y enchufadas.

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¿Regreso en Granada?

La visita del domingo al Coviran Granada aparece en el horizonte como una fecha marcada en rojo. Todavía no hay certezas absolutas, pero sí una expectativa creciente. Si la semana transcurre sin contratiempos, no sería extraño que alguno de los dos, o incluso ambos, pudiera ya entrar en la convocatoria de 12. Sería, en todos los sentidos, como fichar en abril. Dos refuerzos para la pintura y dos argumentos más para que el Unicaja mire con ambición el tramo final del curso.