Liga Endesa
Viaje a Granada para ver el Coviran-Unicaja: Hora de salida y precio del billete
El club de Los Guindos, junto a Halcón Viajes, fleta un autobús para que los aficionados de la "marea verde" acudan el próximo domingo a la capital nazarí para animar al equipo de Ibon Navarro
Tras cuatro derrotas seguidas, el Unicaja tiene este próximo domingo, a las 12:30 horas, una cita liguera ante el Coviran Granada muy importante en su lucha por amarrar un billete de cara al play off por el título.
El equipo verde visita la pista del colista, un encuentro siempre atractivo para los aficionados cajistas, que tienen pocas oportunidades de ver, relativamente cerca de Málaga, al cuadro cajista en sus partidos como visitante.
Para esta ocasión, Halcón Viajes ha organizado un pack especial con viaje en autobús y entrada por sólo 29 euros. Según especificó el club en su nota de prensa: "se trata de un precio muy económico gracias a la colaboración de la propia Halcón Viajes, que subvenciona parte del viaje".
Hora de salida
La salida a Granada tendrá lugar el mismo día del partido, el domingo, a las 8:30 horas desde la explanada del Martín Carpena, y se regresará a Málaga a las 18:00 horas. Todos aquellos interesados pueden adquirir su pack a través de la página web del club. El pack es indivisible y estará disponible hasta completar plazas. La salida podrá ser cancelada si no se llena el autobús. Las entradas serán entregadas el mismo día del partido, al emprender viaje rumbo a Granada.
Cambio de precios para la Final Four de Badalona
Por otro lado, Halcón Viajes ha mejorado la oferta para todos aquellos aficionados que quieran asistir a la Final Four de Badalona, entre el 7 y el 9 de mayo en el Olímpic de Badalona. Desde 410 € por persona el pack incluye autobús con desplazamiento a Badalona y traslados al pabellón, alojamiento en hotel de 4 estrellas (en habitación doble), seguro de viaje y abono para todos los partidos. Para adquirir este viaje a Badalona hay que apuntarte en el siguiente formulario https://unicajabaloncesto.bcdsports.es/
Por otra parte, si algún aficionado ya tiene alojamiento en Badalona, puede aprovechar la oferta que incluye desplazamiento a Badalona en autobús, seguro de viaje y Abono por 259€.
Además, los abonos para la competición continúan disponibles en las tiendas del club en Los Guindos y en la Plaza de la Marina, así como en la tienda online. Estos son de Categoría 4 (75 €) y Categoría 2 (135 €) y estarán ubicados en la zona de la afición del Unicaja. Una vez comprado el abono, se adjudicará asiento y fila y se enviarán por correo electrónico en la semana del evento.
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- Antonio Banderas convierte el Puerto de Málaga en una gran barra de ballet con Lucía Lacarra al frente
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- El Ayuntamiento aprueba el proyecto del estadio de fútbol de la Fundación Marbella FC, con un presupuesto de 115 millones de euros
- ‘Remendar’ una casa, al pie de la playa de El Palo
- Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: 'Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo