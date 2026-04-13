Viaje a Granada para ver el Coviran-Unicaja: Hora de salida y precio del billete

Tras cuatro derrotas seguidas, el Unicaja tiene este próximo domingo, a las 12:30 horas, una cita liguera ante el Coviran Granada muy importante en su lucha por amarrar un billete de cara al play off por el título.

El equipo verde visita la pista del colista, un encuentro siempre atractivo para los aficionados cajistas, que tienen pocas oportunidades de ver, relativamente cerca de Málaga, al cuadro cajista en sus partidos como visitante.

Para esta ocasión, Halcón Viajes ha organizado un pack especial con viaje en autobús y entrada por sólo 29 euros. Según especificó el club en su nota de prensa: "se trata de un precio muy económico gracias a la colaboración de la propia Halcón Viajes, que subvenciona parte del viaje".

Hora de salida

La salida a Granada tendrá lugar el mismo día del partido, el domingo, a las 8:30 horas desde la explanada del Martín Carpena, y se regresará a Málaga a las 18:00 horas. Todos aquellos interesados pueden adquirir su pack a través de la página web del club. El pack es indivisible y estará disponible hasta completar plazas. La salida podrá ser cancelada si no se llena el autobús. Las entradas serán entregadas el mismo día del partido, al emprender viaje rumbo a Granada.

Viaje a Granada con el Unicaja. / Unicaja

Cambio de precios para la Final Four de Badalona

Por otro lado, Halcón Viajes ha mejorado la oferta para todos aquellos aficionados que quieran asistir a la Final Four de Badalona, entre el 7 y el 9 de mayo en el Olímpic de Badalona. Desde 410 € por persona el pack incluye autobús con desplazamiento a Badalona y traslados al pabellón, alojamiento en hotel de 4 estrellas (en habitación doble), seguro de viaje y abono para todos los partidos. Para adquirir este viaje a Badalona hay que apuntarte en el siguiente formulario https://unicajabaloncesto.bcdsports.es/

Por otra parte, si algún aficionado ya tiene alojamiento en Badalona, puede aprovechar la oferta que incluye desplazamiento a Badalona en autobús, seguro de viaje y Abono por 259€.

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Además, los abonos para la competición continúan disponibles en las tiendas del club en Los Guindos y en la Plaza de la Marina, así como en la tienda online. Estos son de Categoría 4 (75 €) y Categoría 2 (135 €) y estarán ubicados en la zona de la afición del Unicaja. Una vez comprado el abono, se adjudicará asiento y fila y se enviarán por correo electrónico en la semana del evento.