Después de 4 derrotas seguidas en la Liga Endesa, el calendario le da un respiro al Unicaja

El Unicaja encadena cuatro tropiezos en la Liga Endesa, pero sigue octavo y conserva plaza de play off. Es eso del vaso medio vacío o medio lleno. Ahora, le llega un tramo de calendario más amable, con tres rivales consecutivos de la zona baja en lo que queda de abril, una oportunidad de oro para volver a sumar y afianzar su sitio entre los ocho mejores de esta Liga Endesa.

Cuatro derrotas seguidas

El Unicaja es verdad que necesita un respiro. Porque las cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa —ante La Laguna Tenerife, Barça, Surne Bilbao Basket y Valencia Basket— han frenado el paso de un equipo que parecía instalado con naturalidad en la zona noble, pero que de pronto ha visto cómo se estrechaba el margen y se apretaba la pelea por el “play off”. Aun así, el conjunto de Ibon Navarro se mantiene octavo con un balance de 15-10, todavía dentro de las plazas que dan acceso a la lucha por el título, aunque ya sin demasiado colchón y con la obligación de reaccionar cuanto antes para que el Surne Bilbao, que viene por detrás, no tenga margen para robarle al Unicaja la octava posición.

Play off en juego

Lo mejor para el cuadro malagueño es que, después de haber atravesado una cuesta de enorme exigencia, el calendario empieza a aflojar. Si el Unicaja ha venido de medirse con un Tenerife que marcha tercero, con un Barça de la zona alta, con un Bilbao muy incómodo que pelea por colarse arriba y con un Valencia Basket que ocupa la segunda plaza, ahora el horizonte inmediato ofrece tres citas ligueras ante equipos instalados en la parte baja de la clasificación: Coviran Granada, Hiopos Lleida y Dreamland Gran Canaria. Son tres partidos antes de cerrar abril, tres ocasiones para recomponerse y tres pasos que pueden resultar decisivos para blindar la presencia malagueña entre los ocho primeros.

Calendario menos exigente

No significa eso que vaya a ser un camino sencillo. En la ACB nadie regala nada y, precisamente cuando más necesidad tiene un equipo de ganar, más pesa la obligación. Pero sí parece evidente que el Unicaja entra ahora en una fase del calendario más favorable que la anterior. Y en una temporada cargada de partidos, con el desgaste acumulado y con la Final Four de la BCL ya asomando en el horizonte, convertir estas semanas en un punto de inflexión puede marcar la diferencia entre llegar al tramo decisivo con seguridad o hacerlo con angustia.

Coviran Granada, el primer examen para cortar la hemorragia

La primera parada será este domingo 19 de abril a las 12.30 horas ante el Coviran Granada. Sobre el papel, el rival más asequible de los tres. El conjunto nazarí ocupa la última posición de la Liga Endesa, con un balance de 3-22, y aparece claramente hundido en la clasificación. Para el Unicaja, además, el duelo llega con un componente añadido: no basta con ganar, hace falta volver a transmitir sensación de control y de autoridad, recuperar certezas y dejar atrás esa inercia negativa que ha acompañado al equipo en las últimas jornadas.

Imagen del Unicaja-Coviran del Carpena. / Gregorio Marrero

Es un partido de esos que, precisamente por lo evidente del favoritismo, pueden envenenarse si no se abordan bien. El Unicaja está obligado a imponer desde el inicio su mayor talento, su profundidad de plantilla y su experiencia competitiva. También a convertir el encuentro en una oportunidad para reencontrar ritmo, confianza y continuidad, tres cosas que se han resentido en las últimas semanas. Si los verdes quieren seguir mirando hacia arriba y no vivir pendientes de lo que ocurra a su espalda, está prohibido fallar en la capital nazarí.

Hiopos Lleida, un rival siempre correoso

La siguiente cita llegará el sábado 25 de abril, en el Martín Carpena, a las 18.00 horas, frente al Hiopos Lleida, otro equipo instalado en la zona baja. El cuadro catalán ocupa el puesto 13º, con un 9-17, lejos de la pelea por las eliminatorias y metido en una zona de temporada mucho más terrenal que la del Unicaja. El equipo de Melvin Ejim es imprevisible, pero lejos de su ambiente es menos peligroso. Ese partido, en el Carpena, no se puede escapar bajo ningún concepto. Para un equipo que quiere asegurar cuanto antes su presencia entre los ocho mejores, sumar en casa ante un rival de esta zona de la tabla es una obligación.

Gerard Encuentra e Ibon Navarro conversan antes del Hiopos Lleida-Unicaja de laprimera vuelta. / ACBPhoto

Dreamland Gran Canaria, jornada adelantada con valor doble

El tercer partido del mes será ante el Dreamland Gran Canaria, fijado para el miércoles 29 de abril a las 20.00 horas en un encuentro adelantado de la jornada 30. Ese ajuste en el calendario responde a la planificación de la competición por la disputa de la Final Four de la Basketball Champions League, que se celebrará en Badalona del 7 al 9 de mayo, un escenario ya reservado para el Unicaja tras sellar su clasificación europea.

Perry y Albicy, tras el partido en el Gran Canaria Arena. / ACBPhoto

En términos clasificatorios, también parece una buena ocasión. El Dreamland Gran Canaria aparece 16º con un balance de 7-18, igualmente en la parte baja y lejos del nivel de exigencia que representaban los últimos adversarios malagueños. Pero el choque tiene un valor añadido: cerrar abril con una victoria ahí significaría encadenar, en el mejor de los casos, tres triunfos que cambiarían de golpe el tono del equipo antes de entrar en mayo, el mes en el que se reparten de verdad las cosas importantes.

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Y después, Badalona por partida doble

Tras este trío de partidos, llegará la visita liguera a Badalona ante el ASISA Joventut el 2 de mayo, y poco después el regreso a esa misma ciudad para disputar la Final Four continental. Es decir, el Unicaja tiene ante sí un pequeño tramo de calendario que puede servirle para algo más que sumar victorias: puede servirle para reconstruir sensaciones, reforzar su posición en la ACB y aterrizar en la gran cita europea con la moral rehecha. Tras cuatro golpes seguidos, el calendario le ofrece una tregua. Ahora hace falta que el equipo sepa aprovecharla.