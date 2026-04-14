Charla
Juanma Rodríguez avanza un Unicaja 2026/2027 con una plantilla más larga, con Melwin Pantzar y más movimientos
El director deportivo del Unicaja participó este lunes en el vlog de Sergio Vegas, en el que habló de la continuidad de Ibon Navarro y de que habrá autocrítica este próximo verano desde la dirección deportiva para no repetir errores en la construcción del próximo proyecto
Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, fue el invitado de Sergio Vegas en su video vlog sobre la actualidad del baloncesto. El dirigente malagueño habló del presente y también del futuro del Unicaja, dando algunas pistas de que tenemos por delante un verano con movimientos en el club, por mucho que haya 13 jugadores con contrato en vigor o con opción del club para ampliarles una temporada más su vinculación como integrantes de la plantilla verde y morada.
Planificación
Juanma dijo esto sobre la planificación de la próxima temporada: "Nosotros tenemos varios jugadores con contrato. Además, ya es seguro que incorporamos a Melwin Patzar. Algún movimiento más habrá, evidentemente. Lo primero que tenemos que hacer y, sobre todo yo, que para eso soy el responsable, reflexionar cómo ha ido la temporada y hacer autocrítica. Ver lo que ha ido bien y lo que no ha ido bien desde la dirección deportiva. También aprender de lo que ha pasado. Que tener una plantilla de 13 jugadores hemos visto que si hay problemas de lesiones, es un hándicap. El hecho de ir a mercado durante la temporada, en diciembre, enero o febrero es muy complejo y por eso tenemos que darle una vuelta a esa idea. Ir a una plantilla más larga, versátil y complementaria, para que no tengamos que ir a un mercado que siempre es muy complejo".
Ibon Navarro
En esa idea de futuro, por supuesto, está incluido Ibon Navarro como entrenador, ya que tiene un año más de contrato con el club, hasta verano de 2027. A pesar de algunos rumores estos últimos meses sobre el interés de equipos de Euroliga en el técnico vasco, el director deportivo mantiene su apuesta por la continuidad del vitoriano en Málaga. "Nosotros queremos que Ibon esté aquí mucho tiempo. Lo más posible. No soy, en mi trayectoria se puede ver, de tener muchos entrenadores. Para mí la figura del entrenador en el baloncesto profesional es lo más importante. Cuando ves trabajar a Ibon, te das cuenta de que es el entrenador ideal para este Unicaja. Él también está a gusto aquí por su manera de trabajar con el club. Tiene muy buena relación con el presidente y con el resto de gente del consejo de administración. Evidentemente, por ley de vida, algún día saldrá del Unicaja y se irá como el entrenador con más victorias y más títulos de la historia. Entonces, se buscará un perfil que sea similar a lo que nos está aportando Ibon todo este tiempo".
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