Otra lesión en el Unicaja: El canterano Dani Carrasco se vuelve a romper el ligamento cruzado, pero de la otra pierna

El base del Unicaja Júnior Dani Carrasco, para muchos la mayor promesa de la cantera cajista, será intervenido en los próximos días, después de sufrir una rotura del ligamento cruzado de la pierna derecha, tras una caída durante un entrenamiento. El jugador, que se encontraba en proceso de recuperación de una rotura del ligamento cruzado de la pierna izquierda producida en septiembre, ve así retrasada su vuelta a las canchas. El exterior canterano del Unicaja será operado la próxima semana en el Hospital Quirónsalud Málaga.

Segunda lesión grave en 8 meses

Hay que recordar que en un partido de la pasada pretemporada contra el ALBA Berlín, correspondiente al Torneo Costa del Sol, Carrasco se lesionó por primera vez en la rodilla. Durante el tercer cuarto de aquel partido, en un contraataque, un mal giro llevó al jugador al suelo, agarrándose la rodilla y gritando de dolor. Inmediatamente, fue asistido por los fisios y los médicos del club, que en una primera exploración ya advirtieron que parecía una lesión seria, a la espera de las pruebas definitivas. Solo unos días después se confirmaron las malas noticias: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

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Mala suerte

La mala suerte se ha vuelto a cebar con el jugador sampedreño, que se encontraba en la recta final de la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda y ahora afronta esta nueva lesión en la otra rodilla. Solo queda tener paciencia.