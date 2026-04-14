El Unicaja espera rival en la Final Four de la BCL Badalona 2026: ¿AEK o Joventut?

El Unicaja se clasificó la semana pasada, por la via rápida, para la Final Four de Badalona. Los vedes ganaron en Berlín al ALBA, sumando la segunda victoria del play off de cuartos de final, eliminando al equipo germano por un global de 2-0.

Los de Ibon Navarro conocerán este miércoles el nombre de su rival en la semifinal del jueves 7 de mayo en el Olimpic de Badalona. Será el AEK de Atenas o el Joventut de Badalona. Griegos y catalanes tienen igualada su serie de cuartos (1-1) antes de que, a las 18.30 horas, en el Sunel Arena de la capital helena, se juegue el tercer y definitivo partido de la eliminatoria.

Ambiente hostil

Los catalanes, que perdieron por la mínima en el primer duelo disputado en tierras griegas (87-84) y respondieron con una contundente victoria en el segundo choque jugado en Badalona (88-66), no lo tendrán nada fácil en un pabellón abarrotado y con un ambiente muy hostil.

El conjunto dirigido por Dani Miret, que ya estuvo cerca de vencer en Atenas en el primer encuentro, donde fueron por delante en el marcador nada más y nada menos que más de tres periodos, esta vez no tienen margen de error si es que quieren estar en "su" Final Four.

Birgander, alta

La Penya llega a este partido después de perder el pasado fin de semana por 87-77 en la pista del Baxi Manresa, en un duelo en el que tuvieron la mente en el choque de este miércoles. Pese a las últimas derrotas en la Liga Endesa, el equipo llega confiado a este decisivo encuentro, con el convencimiento de poder ganar en Grecia, algo que no se cataloga como imposible tras los dos partidos disputados anteriormente, en el que los verdinegros fueron superiores aún con las importantes bajas.

James Nunnally, una de las estrellas del AEK. / BCL

Precisamente, hay novedades en la enfermería, ya que Dani Miret recuperará para el decisivo partido de la eliminatoria tanto al base Guillem Vives como al pívot Simon Birgander. La única baja para el encuentro, por lo tanto, será la del pívot Ante Tomic, que ya está en el tramo final de recuperación de sus molestias musculares en los isquiotibiales.

Viaje en chárter

Teniendo en cuenta la importancia del partido y para evitar posibles distracciones, el club decidió volar a Atenas en vuelo chárter, algo que no es nada habitual en el ASISA Joventut. Los entrenamientos fuertes se hicieron en el propio Olímpic, y en el Sunel Arena tan sólo se hará la última sesión de tiro.

En la previa del presente partido habló el técnico Dani Miret, convencido de poder llegar a la final a cuatro. "Vamos a Grecia a ganar, daremos nuestra mejor versión y presionaremos al 100% desde el inicio. Seremos valientes, tenemos mucha ilusión por jugar la final a cuatro en nuestra casa", avisó.

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AEK o Joventut; ¿Qué rival es mejor para el Unicaja?

Con los deberes hechos, el Unicaja estará muy pendiente de todo lo que ocurra en el Sunel Arena de Atenas este miércoles. Cualquiera de los dos posibles rivales será un enemigo muy duro de cara a la Final Four. El Joventut, ejerciendo de equipo anfitrión y con un Olimpic a rebosar, será (en caso de clasificarse) el gran favorito no solo a ganar la semifinal contra el Unicaja sino a ser campeón de esta Champions FIBA 2025/2026. Si es el AEK el rival, se repetiría la semifinal de la pasada temporada en Atenas 2025, pero esta vez ante un equipo con más dinamita, más experiencia y capaz también de ganar a cualquiera. Al Unicaja, de momento, solo le toca esperar...