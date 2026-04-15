Balcerowski, pívot del Unicaja: "Siempre intento ayudar al equipo, da igual si estoy jodido o no"

El principal dueño de la zona del Unicaja, Olek Balcerowski, atendió este miércoles a Radio MARCA Málaga en una entrevista en la que repasó su momento personal, su crecimiento dentro del club de Los Guindos y los aspectos en los que aún debe mejorar. El pívot polaco, en la casa verde y morada desde 2024, ha tenido que dar un paso adelante esta temporada debido a la confección de la plantilla y a los imprevistos que ha sufrido la misma.

El interior aseguró ante el micrófono rojo su intención de "siempre ayudar" al equipo. Aún con un "50% de margen de mejora y 2 años de contrato por delante", aseguró que Ibon Navarro también le "recuerda cada día" que tiene que saber que es "una pieza muy importante".

'Tocado' de la espalda

El internacional polaco, ahora pendiente de unas molestias en la zona lumbar de la espalda, quiso restar dramatismo a los problemas físicos que ha arrastrado durante la temporada: “Son microlesiones. No son cosas súper grandes que me quiten mucho tiempo sin jugar. A cada uno le gustaría estar al 100% todo el año sin lesiones, pero yo intento ayudar al equipo con lo que puedo. Da igual si estoy jodido o no”.

Un aspecto que, reconoció, necesitar pulir: “Mi físico puedo todavía mejorarlo. Estar más estable y no caerme tanto en los duelos. Luego ya viene el tema de la experiencia, jugar más, ser más listo y eso te lo dan los partidos”.

Balcerowski e Ibon Navarro en un duelo este curso. / Gregorio Marrero

Mayor peso este curso en el Unicaja

En ese sentido, Balcerowski reconoció sentirse más relevante en la rotación del Unicaja esta campaña, algo que también le transmite el técnico vitoriano: “Me siento mucho más importante. Ibon me lo recuerda cada día, que tengo que saber que soy una pieza muy importante para el equipo y tengo que estar vivo. Los compañeros me pasan más el balón y confían más en mí esta temporada que la anterior”.

Irregularidad

El pívot no esquivó la autocrítica al ser preguntado por su rendimiento, admitiendo cierta irregularidad en su juego, que comenzó el curso sobresaliente, pero que ha ido 'suspendiendo' en alguna cita: “Seguramente hay partidos que me gustaría jugar mejor que otros. Es normal. Mi foco ahora es intentar estar más regular en la cancha. Creo que, igualmente, estoy en la buena línea de seguir mejorando y seguir siendo importante”.

Brizuela trata de taponar a Balcerowsk en el Palau. / Afp7

'Peleado' con las faltas personales

Uno de los dolores de cabeza alrededor del polaco, importante a mejorar, son las faltas. El pívot peca de cargarse en numerosas ocasiones de personales, condicionando la rotación de los suyos. “Es un tema físico y de cabeza. Estar más presente en el partido y pensar que el equipo te necesita más. Quizá donde piensas que debes ser más agresivo, pero arriesgarte a una falta, no acabas yendo. Tengo que saber interpretar esas situaciones”.

La diferencia es notable con respecto a sus compañeros. Suma 75 en los 26 partidos ligueros que ha disputado, 11 más que el siguiente de los suyos, Webb III. Misma media que en BCL, 2,8 por encuentro.

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Contrato hasta 2028

Balcerowski lo tiene claro, con un margen de mejora importante: "Estoy en un sitio donde la gente me apoya y me empuja. Quiero seguir mejorando”. El interior, al igual que sus compañeros, se mantiene enfocado en el siguiente reto a corto plazo: volver a la senda del triunfo en Liga Endesa. El próximo reto es en Granada este domingo, a partir de las 12.30 horas, para romper esa racha de cuatro derrotas consecutivas.