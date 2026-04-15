El Unicaja ya tiene rival para la Final Four de la BCL: el AEK de Atenas

Tras haber cumplido con su cometido la semana pasada al eliminar al ALBA Berlín por la vía rápida, el Unicaja ya ha despejado la duda en lo referido a su rival en las semifinales de la Final Four de la BCL. El conjunto malagueño estuvo pegado a la televisión este miércoles observando el tercer y decisivo encuentro acontecido en el SUNEL Arenal. Atenas, sede de la pasada última fase de la Basketball Champions League, aclaró, en un encuentro que se decidió en el último cuarto, el nombre del próximo contrincante de los cajistas: el AEK.

El AEK será el rival del Unicaja en semifinales

Tanto el AEK como el Joventut eran nombres muy a tener en cuenta ya al principio del torneo, poco que añadir para enfrentar una semifinal europea. Finalmente, el club de Los Guindos buscará entrar en la finalísima ante el AEK después de un 72-67 de los griegos a los catalanes. Un enfrentamiento que supone volver a verse las caras con el conjunto heleno en el mismo punto de la competición que la temporada pasada. Esta vez, eso sí, ante un equipo con más nivel que el que ya demostró en sus tierras en 2025.

De esta forma, tras un parcial en el último minuto de 7-0, el AEK ha dejado fuera de la ecuación al anfitrión del Olímpic, escenario en el que se disputará la cita de mayo. Un favorito de peso, que no ha podido con el campo en contra, y que no estará presente, al menos sobre el parquet, en Badalona.

Cuarta Final Four consecutiva del Unicaja

Ha habido algún altibajo de confianza antes de conseguir picar el billete a la fase final de la BCL. Sin embargo, los cajistas han logrado asegurar su presencia en una Final Four de la BCL por cuarta campaña consecutiva. Tras Málaga en 2023, Belgrado en 2024 y Atenas en 2025, las dos últimas descansan en las vitrinas de Los Guindos, ahora llegará Badalona 2026. Allí el equipo de Los Guindos intentará revalidar el trono FIBA europeo por tercera temporada seguida.

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El Unicaja alzó el trofeo europeo en Atenas el curso pasado. / BCL Photo

Fecha y destino reservados

Este curso los verdes y morado no tendrán que salir del panorama nacional para encarar la última fase de la competición más importante de la FIBA. El Unicaja tiene, desde la semana pasada de forma oficial, marcado en rojo el segundo fin de semana de mayo. Entre el 7 y el 9 del quinto mes del año tendrá lugar la Final Four de la BCL 2026, que será en Badalona y que no contará con su anfitrión como participante.