Así será la Final Four de la BCL 2026: fechas, partidos y horarios

Los cuatro equipos que librarán la batalla final por el trofeo de la Basketball Champions League 2025/26 ya son oficiales. Tras la clasificación por la vía rápida la semana pasada del Rytas Vilnius y el Unicaja, lituanos y malagueños esperaban intrigados a este miércoles para conocer a sus rivales. La jornada empezó confirmando al contrincante cajista, AEK de Atenas. Los griegos se impusieron en el SUNEL Arena (72-67) a un Joventut que no podrá participar como anfitrión en la última ronda. Otro guion tuvo el segundo duelo del día. La Laguna Tenerife tiró de veteranía para controlar absolutamente el choque frente al Galatasaray (99-59) y así conseguir su boleto para las semifinales.

Patty Mills y Txus Vidorreta en el duelo ante el Galatasaray. / BCL Photo

Sede de la BCL 2026

El Palau Municipal d’Esports de Badalona acogerá la cita de mayo. El Olímpic, que cuenta con una capacidad para más de 12.000 espectadores, se teñirá de competición europea. El pabellón, sede del Joventut de Badalona, no contará con sus habituales para defenderlo. No obstante, la pelea por el título promete nivel. El recinto catalán recepcionó los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En clave malagueña, el Unicaja tiene muy buen recuerdo reciente, ya que alzó al cielo de Badalona la Copa del Rey 2023 que inició la época dorada del conjunto verde y morado.

Horarios

Aunque aún no está adjudicado qué horario será para cada eliminatoria, sí se sabe que las semifinales se disputarán el 7 de mayo, el primer partido desde las 18.00 horas y el segundo desde las 21.00 horas. La final y el partido por el tercer puesto se jugarán el sábado 9 de mayo a las 20.00 horas y a las 17.00 horas, respectivamente.

Partidos

Ambos cruces estaban vigilando a este miércoles para poder definirse. Por un lado, el Unicaja se medirá al AEK, lo que significa que la semifinal del curso pasado se volverá a repetir. Eso sí, esta vez los griegos, que el año pasado fueron anfitriones de la Final Four, no tendrán afición y pabellón como ventaja.

Kendrick Perry en la semifinal de la temporada pasada entre el AEK y el Unicaja. / BCL PHOTO

En el otro lado del cuadro, el Rytas Vilnius competirá con La Laguna Tenerife por un puesto en la finalísima del torneo de mayor nivel de la FIBA.

Viaje y abonos a la Final Four de Badalona

El club de Los Guindos está ofreciendo actualmente un viaje para acompañar al equipo en la Final Four de Badalona, con paquetes junto a Halcón Viajes desde 410 euros que incluyen transporte, hotel, seguro y abono, así como una opción más económica desde 259 euros sin alojamiento.

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Por otro lado, el club también tiene a la venta abonos para la competición en categoría 4 (75 euros) y categoría 2 (135 euros), ubicados en la zona de la afición cajista.