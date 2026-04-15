Bozidar Maljkovic envía una carta de agradecimiento tras el homenaje a los campeones de la Copa Korac 2001: "¡Gracias Málaga, gracias Unicaja!"

Bozidar Maljkovic ha enviado una carta de agradecimiento al Unicaja Baloncesto y a su afición, tras los actos conmemorativos que el club de Los Guindos celebró este pasado fin de semana para festejar el 25 aniversario del título de la Copa Korac 2001, el primero en la historia de la entidad cajista.

El técnico serbio fue uno de los grandes protagonistas de los actos conmemorativos, en los que estuvo acompañado por parte de aquella plantilla que hace un cuarto de siglo ganó el título, tras vencer en la final al Hemofarm Vrsac: Berni Rodríguez, Carlos Cabezas, Mous Sonko, Francis Perujo, Jean Marc Jaumin y Kenny Miller.

Bozidar Maljkovic, en el homenaje a los campeones de la Korac de 2001. / Gregorio Marrero

Carta

Este es el texto de la carta que el mítico extécnico cajista ha hecho llegar al club:

¡Gracias, Málaga. Gracias, Unicaja!

Querida afición malagueña, querida familia del Unicaja:

Cuando este domingo me han entregado el Escudo de Oro del Unicaja, he experimentado algo que pocas veces en mi larga carrera he podido sentir: el peso del tiempo convertido en gratitud. Veinticinco años han pasado y, sin embargo, al pisar este parqué del Palacio Martín Carpena, al escuchar nuestro himno en la voz y el piano de Pablo López, he vuelto a sentirme como el mismo entrenador que llegó a esta ciudad en 1999 con una misión y se encontró mucho más que un equipo de baloncesto.

He entrenado a grandes clubes. He ganado Euroligas. He conocido los mejores pabellones de Europa. Pero ninguno —ninguno— tiene un público como vosotros. Este fin de semana lo he vuelto a comprobar y lo llevaré siempre grabado en mi corazón. Como os dije el otro día:«Yo soy un malagueño como vosotros y entiendo el baloncesto como vosotros, ni más ni menos».

Quiero dar las gracias de manera especial a Ángel Fernández Noriega, el presidente que confió en mí hace ahora casi 27 años, que me dio los medios y la confianza para construir algo histórico. Sin su visión y su valentía, la Copa Korac de 2001 no habría sido posible. ¡Gracias, Ángel!

Bozidar Maljkovic agradece el homenaje a la afición del Martín Carpena. / Mariano Pozo (ACB Photo)

Y gracias también a Antonio Jesús López Nieto, presidente de este gran club hoy, por mantener viva la llama de lo que construimos juntos hace tantos años. Gracias, presidente, por honrar el pasado mientras se construye el presente y se trabaja de cara al futuro. Este gesto de este reconocimiento al equipo 2000/2001 habla muy bien de quién eres y de la grandeza de esta institución que presides con gran éxito.

Gracias, por supuesto, a mis jugadores —mis guerreros—. A Mous Sonko, Kenny Miller, Francis Perujo, Jean Marc Jaumin, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez, que estuvieron este domingo acompañándome en el Carpena. Y también a todos los que formaron aquel equipo histórico: fuisteis vosotros los que pusisteis al Unicaja en el mapa europeo del baloncesto. Aquel título lo ganamos juntos. Yo solo era el hombre del banquillo, vosotros fuisteis los héroes dentro de la cancha. Me enorgullece haberos dirigido.

No puedo dejar pasar esta ocasión sin agradecer también a Málaga todo lo que me ha dado. Una ciudad que ama el baloncesto de verdad. Y el baloncesto de verdad os ama a vosotros. Estuve aquí cuatro años, pero parte de mí nunca se ha ido de la Costa del Sol. Ahora vivo en Belgrado, pero mi corazón siempre está en Málaga. Este pasado fin de semana me habéis hecho un regalo que no merezco, pero que agradezco con toda el alma.

Estoy seguro que el futuro será glorioso. Que el Unicaja seguirá escribiendo una gran historia. Que el Carpena sequirá temblando cada vez que juegue el equipo. Y que los próximos veinticinco años serán aún más grandes que los que acaban de cumplirse.

Con todo mi respeto, mi afecto y mi gratitud eterna,

Bozidar «Boza» Maljkovic

Noticias relacionadas

MÁLAGA, 13 DE ABRIL DE 2026