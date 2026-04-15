La "marea verde" llena 3 autobuses para el Covirán Granada - Unicaja

La afición del Unicaja vuelve a demostrar su compromiso en uno de los momentos más delicados de la temporada. Tras cuatro derrotas consecutivas en Liga Endesa, el equipo malagueño afronta este domingo, a las 12.30 horas, un duelo clave ante el Covirán Granada y la respuesta de los seguidores cajistas no se ha hecho esperar.

Tres autobuses saldrán desde el Carpena

El encuentro, que se disputará en la ciudad nazarí, supone una oportunidad importante para que los aficionados puedan acompañar al equipo fuera de casa en un desplazamiento cercano. Consciente de ello, el club, junto a Halcón Viajes, lanzó una oferta especial que ha tenido una gran acogida.

Como resultado, hasta tres autobuses saldrán llenos desde la explanada del Palacio de Deportes José María Martín Carpena rumbo a Granada. Unas 150 personas que representarán a parte de la "marea verde" en un partido importante en la lucha por asegurar una plaza en el play off por el título de la ACB.

La expedición partirá el mismo domingo a las 8.30 horas y regresará a Málaga a las 18.00 horas, en una jornada que se espera marcada por el color verde en una parte importante de las gradas. Sin duda, un impulso anímico importante para los de Ibon Navarro, que buscarán reencontrarse con la victoria arropados por los suyos.

La afición también viajará por su cuenta

Además, más allá de este medio facilitado por el club de Los Guindos, se espera que muchos otros seguidores malagueños se desplacen por su cuenta hasta la provincia vecina. Todo apunta a que el pabellón granadino presentará una notable presencia de aficionados verdimorados, que no quieren dejar solo a su equipo en un partido que puede parecer engañoso al ser contra el colista de la clasificación.

La afición cajista en el Carpena. / Álex Zea

De Granada a Almería a apoyar al Málaga CF

Se da la circunstancia de que este domingo se presenta como una jornada muy especial para muchos aficionados al deporte malagueño. Una vez el Unicaja dispute su partido en Granada a las 12.30 horas, el Málaga CF afronta otro derbi andaluz a las 21.00 horas en el UD Almería Stadium.

Esta coincidencia permite a aquellos que comparten la pasión por los colores verdimorados y blanquiazules organizar un viaje completo, con parada en la ciudad nazarí por la mañana y continuación hacia la almeriense por la tarde, con tiempo suficiente para disfrutar también del encuentro futbolístico. Un plan atractivo que permitirá vivir dos citas deportivas fuera de Málaga en un mismo día.

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Viaje a la Final Four de Badalona

La travesía a Granada no es la única que el Unicaja está organizando. También se puede optar actualmente por un viaje para acompañar al equipo en la Final Four de Badalona (7-9 de mayo), con paquetes junto a Halcón Viajes desde 410 euros que incluyen transporte, hotel, seguro y abono, así como una opción más económica desde 259 euros sin alojamiento. Por otro lado, el club mantiene a la venta abonos para la competición en categoría 4 (75 euros) y categoría 2 (135 euros), ubicados en la zona de la afición cajista.