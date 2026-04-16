La afición del Unicaja se vuelca con la Final Four de Badalona: 300 personas ya han comprado el abono

La afición del Unicaja ya se prepara para una nueva lucha directa por un título europeo. La “marea verde” tiene el foco puesto en la Final Four de la Basketball Champions League, que se disputará del 7 al 9 de mayo en el Palacio Olímpico de Badalona, donde el conjunto malagueño buscará seguir haciendo historia alzando su tercera BCL consecutiva. Por el momento, el club de Los Guindos ha comunicado que alrededor de 300 aficionados malagueños ya han asegurado su presencia en la cita para apoyar a los de Ibon Navarro.

La afición del Unicaja apoyando al equipo. / Álex Zea

Badalona, sede neutra y cercana

El Unicaja se enfrentará en semifinales al AEK de Atenas, por lo que se volverá a repetir el mismo duelo, en el mismo punto, que el curso pasado. Eso sí, en otro escenario. Esta vez los griegos no jugarán en su campo. Badalona actuará como emplazamiento neutro que, por cercanía geográfica, pinta de maravilla para la afición cajista. Esto hace que se espere que el número de seguidores malagueños aumente en los próximos días.

Plan de viaje por el club de Los Guindos

La entidad verde y morada ofrece un pack de viaje organizado, incluyendo transporte, alojamiento y entrada. Desde 410 euros por persona entra el autobús con desplazamiento a Badalona y traslados al pabellón, estancia en hotel de 4 estrellas (en habitación doble), seguro de viaje y abono para todos los partidos.

Abonos

No obstante, como no puede ser de otra forma, los hinchas que quieran ir por su cuenta tienen abonos en las zonas reservadas para la afición malagueña a la venta tanto en las tiendas físicas del club como de forma online. Hay dos categorías disponibles (75 euros y 135 euros).

Olímpic: el inicio de una era dorada

El recuerdo reciente en la ciudad catalana invita al optimismo. En ese mismo escenario, el Unicaja conquistó la Copa del Rey en 2023, aunque la hemeroteca europea cercana tira por la misma positividad. Los verdes y morados disputan su cuarta final four consecutiva, tras haberse coronador en las dos últimas.

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El Unicaja ganó la Copa del Rey en 2023 en el Olímpic. / ACB PHOTO / Aitor Arrizabalaga

Todo apunta a que Badalona volverá a convertirse en un punto de encuentro para la "marea verde", con una afición dispuesta a acompañar a su equipo en otro desafío europeo y a teñir de verde, una vez más, las gradas del Olímpic.