Final Four BCL 2026: Ni ALBA, ni Joventut, ni Gran Canaria, los mismos protagonistas de siempre

La BCL 2025/2026 ya tiene a sus cuatro finalistas. Unicaja y Rytas Vilnius lograron por la vía rápida clasificarse para la Final Four del próximo mes de mayo. Este miércoles, se decidieron los otros dos cruces de cuartos de final que estaban empatados y que tuvieron que finiquitarse en el tercer y definitivo partido. El AEK y La Laguna Tenerife, los dos equipos que tenían ventaja de campo en el play off, en sus respectivas eliminatorias, eliminaron a Joventut y Galatasaray, respectivamente, para formar así el cuadro definitivo de aspirantes al trono de la máxima competición de la FIBA en este curso 2025/2026.

Casi como Atenas 2025

Se da la casualidad de que se repite casi de manera idéntica el cartel de protagonistas de hace ahora un año en Atenas 2025. Esa cita griega la jugaron el Unicaja (campeón), el Galatasaray (subcampeón), el AEK (tercero) y La Laguna Tenerife (cuarto). Los mismos que jugarán dentro de poco más de tres semanas la cita de Badalona 2026, con el único cambio de que esta vez estará el Rytas de Lituania en lugar del Galatasaray turco.

Unicaja

El Unicaja es el vigente campeón y esta será su cuarta Final Four de la Liga de Campeones de Europa consecutiva. Con la posibilidad de volver a alzarse con el título, el equipo de Ibon Navarro podría convertirse en el primer equipo en aspirar a tres títulos seguidos.

El Unicaja alzó el trofeo europeo en Atenas el curso pasado. / BCL Photo

La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife, con su clasificación de este miércoles ante los turcos del Galatasaray, amplió su récord a siete semifinales de la Basketball Champions League y podría convertirse en el primer equipo en ganar la BCL tres veces, tras coronarse campeón en 2017 y 2022.

La Laguna Tenerife, en su partido en el Carpena. / Gregorio Marrero

AEK

El AEK BC de Dragan Sakota regresa a las semifinales por cuarta vez, tras ganar la BCL en 2018, ser subcampeón en 2020 y tercero en 2025. Esta será su primera Final Four de la BCL fuera de Atenas.

El AEK, tras su triunfo al Joventut de Badalona. / BCL Photo

Rytas Vilnius

La cara más novedosa del Top 4 de la Champions es la del Rytas Vilnius, que se convierte en el vigésimo tercer equipo diferente en las semifinales, mientras que Lituania se convierte en el noveno país diferente en estar representado en una Final Four de la BCL.

Los jugadores del Rytas Vilnius celebran una victoria. / BCL

Ni ALBA ni Joventut ni Dreamland Gran Canaria

El pasado verano, la BCL recibió tres nuevos equipos que estaban llamados a grandes cosas esta temporada en el máximo torneo del universo FIBA. Desde la mismísima Euroliga, llegó el ALBA Berlín. Los alemanes, a pesar de estar en todas las quinielas de esta temporada como aspirantes al título, no han sido capaces de pasar de cuartos de final. Ni siquiera de ganar un partido en su serie contra el Unicaja, que eliminó a los germanos por un contundente 2-0.

Desde la Eurocup, llegó el Joventut. Un equipo con grandes nombres y que además incluyó a Jabari Parker hace unos meses para apostar por el título continental, en una Final Four que habrían jugado como equipo anfitrión. Los badaloneses tampoco han pasado de cuartos de final. Ellos sí forzaron el desempate en su serie, pero sin suerte final. El AEK les ha dejado fuera de "su" cita a cuatro del Olimpic.

El Dreamland Gran Canaria, campeón de la Eurocup hace solo tres temporadas, también llegó el pasado verano como gran aspirante a todo en la competición. Su paso por la BCL, sin embargo, ha sido tétrico. Los amarillos no pasaron del Round of 16, en un grupo en el que quedaron terceros y eliminados, por detrás de La Laguna Tenerife y del ERA Nymburk de Chequia.

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Badalona 2026

Es evidente que esta BCL 25/26 es una competición con más nivel que cualquiera de las anteriores, pero también ha quedado claro que los equipos "veteranos" en el universo FIBA han sabido jugar mejor sus bazas que los recién llegados. En Badalona, el próximo 9 de mayo, conoceremos el nombre del nuevo campeón de Europa de la Federación Internacional. ¿Será el Unicaja?...