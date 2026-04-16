Unicaja: a Granada sin Kalinoski y también sin Djedovic

El Unicaja conoció este miércoles como queda el dibujo de la Final Four de la BCL. Los cajistas tienen casi tres semanas por delante para preparar su cuarta lucha consecutiva por el título europeo más importante de la FIBA. Desde Los Guindos se tiene en mente ese próximo duelo europeo contra el AEK de Atenas, que reeditará la semifinal del curso pasado. Sin embargo, los partidos en Liga Endesa van a seguir sucediéndose y no se pueden descuidar si se quiere asegurar la presencia en el play off nacional. Por ello, el conjunto malagueño suma a Nihad Djedovic a ese plan que instauró con Kalinoski de parar por precaución. Así, ni el bosnio ni el americano estarán en Granada esta jornada de ACB.

Sin alarmas con Djedovic

No hay que hacer saltar las alarmas, ya que Djedovic no está lesionado. El bosnio tiene unas molestias en el sóleo y desde el club cajista piensan que es mejor parar al jugador para que no vayan a más, siempre prensando en la cita importante de dentro de tres semanas en Badalona. Médicos y fisios consideran que poner el freno es la mejor solución para acercar al exterior a la recuperación y alejarlo del riesgo. Al igual que con Kalinoski, la medida es simplemente por precaución. Y, a diferencia del americano, no hay fecha estipulada para esta pausa. Es decir, el 'soldado' podría estar en el siguiente duelo ante el Hiopos Lleida de Melvin Ejim, o no.

Djedovic manejando un balón con el Unicaja. / ACBPhoto

Tyler Kalinoski

El caso de Tyler Kalinoski es similar. Ibon Navarro confirmó en la rueda de prensa previa a recibir al Valencia Basket que el norteamericano no jugará los próximos partidos. El jugador con pasaporte belga lleva arrastrando diversas dolencias físicas todo el curso, pero los que más preocupan, y que han invitado al parón, han sido los problemas de su mano. Su presencia en la Final Four de la BCL no corre peligro, por eso mismo: parar a tiempo para volver a tiempo.

Tyler Kalinoski luchando un balón ante el ALBA Berlín. / BCL Photo

El calendario da un respiro, el play off no

Después de 4 derrotas seguidas en Liga Endesa, el calendario le da un respiro a los verdes. El Unicaja viajará este domingo a la capital nazarí para disputar, a partir de las 12.30 horas, el primero de un trío de enfrentamiento consecutivos contra equipos de la zona baja de la clasificación. Tras el Covirán Granada, seguirán el Hiopos Lleida y el Dreamland Gran Canaria.

En una temporada llena de imprevistos con la enfermería, el objetivo, más que nunca, es que toda la plantilla llegue sana a la cita que empieza el 7 de mayo en BCL. El problema es que antes hay cuatro enfrentamientos en Liga Endesa, el previo a la Final Four ante un rival de nivel como el Joventut. Por ello, desde el club de Los Guindos se quiere meter a los lesionados poco a poco, para ir engrasando mecanismos, pero sin descuidar la ACB.

Descarte para el duelo ante el Covirán Granada

Las ausencias de Kalinoski y Djedovic despejan dos dudas. Por un lado, el técnico vitoriano tendrá que realizar un descarte más. Ahora mismo son 15 las fichas que maneja el primer equipo del Unicaja, pero solo 12 pueden estar convocados para la competición liguera. A su vez, si desde el staff se han podido permitir la licencia de dejar fuera de la dinámica a dos jugadores tan importantes significa que el regreso de Tyson Pérez y/o David Kravish es inminente.

Tyson Pérez, cupo

En el caso de Tyson Pérez, se puede afirmar con casi total seguridad que volverá a vestirse de corto en Granada después de no hacerlo desde el 11 de febrero. La ausencia de Djedovic, implica que uno de los cupos necesarios en Liga Endesa se cae de la convocatoria. Por lo que, salvo que acuda un canterano para completar la lista, el hispanodomincano estará presente de nuevo. De esta forma, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Olek Balcerowski y Tyson Pérez cumplirían las exigencias de cuatro jugadores JFL de la ACB.

Tyson Pérez está ultimando los ajustes para volver a los partidos. / FIBA

David Kravish

La única duda sería saber si también volvería David Kravish. Su baja ha sido de mucha más duración que la de su compañero. El pívot cajista se fracturó el peroné en Tenerife el pasado octubre. Desde entonces, y tras una operación, su concentración ha ido dedicada a recuperarse, sin prisas. Si el estadounidense con pasaporte búlgaro también reaparece en el derbi de este fin de semana, además de ser una gran noticia, derivará en que Ibon Navarro tenga que pensar en qué otro jugador dejar fuera junto a Kalinoski y Djedo.

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Ibon Navarro y David Kravish conversan en un entrenamiento previo a la leisón del pívot. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Final Four de la BCL, sin perder de vista la Liga Endesa

En definitiva, el Unicaja afronta un tramo clave de la temporada con la mirada puesta en esa Final Four de la BCL sin perder de vista la exigencia de la Liga Endesa para estar en el play off. La gestión de minutos y descansos será fundamental, con posibles regresos importantes y decisiones por tomar en cada convocatoria, Ibon Navarro tendrá que afinar al máximo para equilibrar ambición y prudencia en un momento decisivo del curso.