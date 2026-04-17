Entrenador rival
Arturo Ruiz, entrenador del Covirán Granada: "El Unicaja tiene bajas, pero plantilla suficiente para ganar"
El entrenador del Covirán Granada calificó como "una fiesta del deporte andaluz" el partido de este domingo entre su equipo y el Unicaja, del que dijo que "sus cuatro derrotas seguidas les hacen todavía más peligrosos"
Arturo Ruiz, entrenador malagueño del Covirán Granada, explicó este viernes en rueda de prensa que sus jugadores han firmado "una semana normal de entrenamientos" en la que se han incorporado al grupo a los franceses William Howard y Mehdy Ngouama, tras superar sus lesiones, por lo que podrá "contar con ellos el domingo", en el partido de Liga que enfrentará este próximo domingo al Covirán Granada y al Unicaja, desde las 12.30 horas, en el Palacio de los Deportes de Granada.
Elogios al Unicaja
El técnico del Covirán aseveró que el partido ante el Unicaja supone "una nueva oportunidad de poder ganar en casa" pese a que se miden a "un grandísimo rival que vendrá con la obligación de ganar para asegurar su puesto de eliminatorias por el título". "Intentaremos ponérselo lo más difícil posible y pelear por la victoria. Unicaja es el club español que más títulos ha conseguido en los últimos años. Tiene bajas, pero también plantilla suficiente para ganar", añadió.
"Pelea y trabajo para poder ganar"
"Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. El hecho de que Unicaja lleve cuatro derrotas seguidas lo hace más peligroso porque necesita ganar para asegurar su puesto entre los ocho primeros", sentenció Ruiz. El preparador del Covirán Granada insistió en que el cuadro malagueño "tiene jugadores con mucha calidad" pidiendo a los suyos "pelear, trabajar y ser merecedores de ganar el partido".
Ruiz, obligado a hacer descartes
Ruiz reconoció que con la recuperación de lesionados tendrá que "hacer descartes", por lo que tratará de "ser honesto con el trabajo de los jugadores" y elegir "los doce mejores para cada partido" teniendo clara que esta situación "va a aumentar la competitividad en el grupo".
El preparador destacó que el Covirán Granada tiene "una de las mejores aficiones de España" ya que "en nuestro peor año nos sigue apoyando" calificando el derbi regional ante el Unicaja como "una fiesta del deporte andaluz".
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