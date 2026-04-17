Liga Endesa/Jornada 27
Todo sobre el Covirán Granada-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y la doble opción que hay para verlo por televisión
Los de Ibon Navarro visitan al colista de la Liga Endersa con la intención de cerrar su racha abierta de cuatro derrotas seguidas
El Unicaja, después de cuatro derrotas seguidas en la Liga Endesa, visita este fin de semana la cancha del Covirán Granada, colista de la clasificación. Un rival que parece propicio para que los verdes corten su actual mala racha de resultados en la ACB, con derrotas sucesivas ante Barça, La Laguna Tenerife, Surne Bilbao Basket y Valencia Basket.
Clasificación
Los verdes afrontan la jornada 27 de la Liga Endesa en el octavo puesto de la clasificación, el último de los que da derecho a jugar el play off por el título. Con un balance de 15-11 en la tabla, los de Ibon Navarro no tienen mucho margen de error si es que quieren asegurar su plaza en el Top 8 y jugar el play off por el título a partir del próximo mes de junio.
Sin Djedovic y Kalinoski
Nihad Djedovic y Tyler Kalinoski, en ambos casos por precaución, se perderán la cita en el Municipal de la capital nazarí. Por contra Tyson Pérez en casi seguro que vuelve y David Kravish también podría estar entre los 12 convocados para la cita contra los granadinos.
Apoyo de la "marea verde"
El Unicaja no estará solo en Granada. 150 aficionados viajarán en tres autobuses, mientras que al menos otros tantos lo harán en sus coches particulares, por lo que podrían ser hasta 300 los aficionados cajistas presentes en Granada.
Horario del Covirán Granada-Unicaja
El encuentro contra el equipo granadino se jugará este domingo, a partir de las 12.30 horas, en el Palacio de los Deportes de Granada.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los del malagueño Arturo Ruiz se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. En este caso, podrá verse también a través de #Vamos en Movistar+. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.
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