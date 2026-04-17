Fecha, horario y dónde ver GRATIS por televisión el Unicaja-AEK, semifinal de la Final Four de la BCL 2026

La Basketball Champions League ya ha fijado el guion horario para la Final Four Badalona 2026. El Unicaja buscará del 7 al 9 de mayo un nuevo título de la máxima competición del baloncesto FIBA. La BCL anunció este jueves los horarios de las semifinales, que se disputarán el jueves 7 de mayo en el Palau Olímpic. Los de Ibon Navarro jugarán en el segundo turno del día, a partir de las 21:00 horas. Antes, abrirán la fase final el Rytas Vilnius y La Laguna Tenerife, que se medirán desde las 18:00 horas en la primera semifinal.

Programa de partidos de semifinales de la Final Four de la BCL 2026. / BCL

Televisión gratis

Hay una muy buena noticia para los aficionados que no se puedan desplazar con el equipo para ver la Final Four en directo. Y es que ambos encuentros de semifinales se podrán seguir gratis a través de Teledeporte y RTVE Play. Obviamente, todo aquel que se haya suscrito a Courtside, tendrá también la opción de ver los partidos a través de esta plataforma de la FIBA integrada desde hace una semana en DAZN.

300 aficionados cajistas asegurados

El Unicaja cuenta ya con más de 300 seguidores de la "marea verde" con entrada asegurada a través del control del club, una cifra relevante que podría aumentar en los próximos días con aquellos aficionados que hayan adquirido su abono por cuenta propia e incluso seguidores cajistas que residen en Cataluña y también hayan comprado los abonos por su cuenta.

La afición del Unicaja viajará a Badalona con el equipo. / Álex Zea

La expectación parece que crece día a día entre una afición que vuelve a movilizarse para acompañar al equipo en un escenario que trae buenos recuerdos recientes. Tras la eliminación del Joventut, anfitrión de la fase final, a manos precisamente del AEK, rival griego del conjunto malagueño, algunos seguidores verdinegros están poniendo a la venta sus localidades, lo que ha abierto nuevas opciones de compra para aficionados de los cuatro equipos clasificados.

Buenos recuerdos en el Olimpic

El Palau Municipal d’Esports de Badalona, conocido también como Olímpic Arena, con capacidad para más de 12.000 espectadores, albergó el torneo olímpico de los Juegos de Barcelona 1992. Allí, el Unicaja conquistó en 2023 una Copa del Rey inolvidable y ahora quiere volver a levantar un título, el de la Champions de la FIBA 2026.

El Unicaja ganó la Copa en Badalona 2023. / ACBPhoto

Viaje organizado para la "marea verde"

El Unicaja, junto a Halcón Viajes, empresa organizadora del desplazamiento, ha puesto a la venta un paquete principal desde 410 euros por persona que incluye viaje en autobús con desplazamiento a Badalona y traslados al pabellón, alojamiento en hotel de cuatro estrellas en habitación doble, seguro de viaje y abono para los cuatro partidos del torneo (dos semifinales, tercer y cuarto puesto y gran final).

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Además, se ha diseñado una segunda alternativa para quienes ya tengan resuelto el alojamiento en Cataluña. En ese caso, existe una oferta por 259 euros que incluye el desplazamiento a Badalona en autobús, seguro de viaje y el abono para toda la Final Four. El objetivo del club es favorecer una presencia notable de seguidores cajistas en las gradas y convertir el desplazamiento en una nueva demostración de apoyo a un equipo que sigue instalado entre la élite continental y que pretende sumar su tercer título de Champions consecutivo.