Ibon Navarro, entrenador del Unicaja: "Perry y Balcerowski son duda para jugar en Granada, Tyson Pérez volverá a la convocatoria"

Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios, minutos antes de iniciarse la sesión de entrenamiento del equipo cajista, para hablar del partido de este domingo (12.30 horas) contra el Covirán Granada, colista de la Liga Endesa. Los verdes, que no contarán en el Municipal de la capital nazarí ni con Tyler Kalinoski ni con Nihad Djedovic, tienen por delante un partido vital en su objetivo de seguir asentados entre los 8 primeros de la clasificación, dentro de la zona de los equipos que jugarán el próximo mes de junio el play off por el título.

Ibon Navarro repasó la actualidad del equipo, dejó claro que no se fía de la mala situación deportiva del rival, con un pie en Primera FEB (antigua LEB Oro), confirmó el regreso al equipo de Tyson Pérez, sin asegurar todavía el de David Kravish, tras sus lesiones de larga duración, y recalcó que su único pensamiento está en la Liga Endesa, dejando al margen el reto europeo de dentro de tres semanas en la Final Four de la BCL.

Estado físico de la plantilla del Unicaja

"Balcerowski y Perry no han entrenado en toda la semana. Los dos son duda. A ver si este viernes pueden completar una parte del entrenamiento, pero complicado. Djedovic también será baja, tuvo unas molestias y tenemos que tener precaución para que no vayan a más esos problemas. Kalinoski sigue de baja. Por un tema de cupos, sí o sí entrará en la convocatoria Tyson Pérez. Él y Kravish están en plena pretemporada a nivel físico, van con la grúa, pero a Tyson hay que meterlo por un tema de cupos".

Tyson Pérez volverá a vestirse de corto este domingo en Granada. / BCL

Covirán Granada

"A nivel clasificatorio están en problemas, pero ya llevan tiempo conviviendo con eso y lo están llevando muy bien. De los últimos tres partidos que han jugado en casa, han ganado dos. Vienen de jugar un partido buenísimo en Murcia. Es un equipo que está más suelto. Están consiguiendo la mejor versión de muchos jugadores, no solo de Luka Bozic, que está a un nivel espectacular. Hacen muchas variantes tácticas interesantes. Un equipo muy incómodo para nosotros. Echaremos de menos a Kalinoski y Djedovic porque son dos jugadores que saben jugar muy bien contra este tipo de equipos".

Semana sin partidos... pero con lesiones

"Era una semana para recuperar lesionados, y en vez de eso hemos perdido más jugadores. Vamos a intentar sobrevivir a esto y en estas semanas sin partidos intentar sacar los partidos de cualquier manera".

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Final Four de la BCL

"Con Kalinoski hay que ver cómo va el tratamiento conservador para ver si podemos evitar la cirugía antes de que acabe la temporada y es una incógnita saber si podrá estar en la FF de Badalona. Él ha hecho un esfuerzo muy grande jugando al 60-65%, con mucho dolor y no creo que sea bueno forzarlo. Si no está al cien por cien no sería lógico meterlo a él y dejar a otro que sí esté bien fuer. Kravish viene después de estar muchos meses fuera y hay que ver cómo está. Con Tyson Pérez también tenemos esa espada de Damocles encima de que hemos optado por un tratamiento conservador y tenemos que ir casi evaluando diariamente cómo está y cómo va asimilando las cargas. Yo, a día de hoy, con no perder más jugadores casi me conformo".

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Plan de trabajo "al día"

"No podemos pensar a tres semanas vista en la Final Four de Badalona. Solo pensamos en Granada. Y después, lo haremos en Lleida, el Gran Canaria y en Joventut. No estamos en situación de poder mirar más allá".