Covirán-Unicaja: Prohibido fallar en la cancha del colista de la Liga Endesa

Día para sumar en la Liga Endesa. Sí o sí. El Unicaja, tras un tramo de calendario criminal, visita esta matinal de domingo (12.30 horas) la cancha del Covirán Granada, colista de la ACB y solo aferrado a las matemáticas para sentirse todavía equipo de la elite del baloncesto nacional.

No hay disculpa posible: hay que ganar. Con el Surne Bilbao demasiado cerca en la clasificación, la plaza del play off pasa por ganar al menos 4 partidos más en este esprint final de la Fase Regular y este de Granada es de los que tienen asociado el check verde.

Bajas, dudas y al menos un regreso

El equipo llega a este partido con muchas dudas y alguna novedad. Es seguro que no jugarán ni Tyler Kalinoski ni Nihad Djedovic, pero sí estará, al menos vestido de corto Tyson Pérez. Son duda Kendrick Perry y Olek Balcerowski. ¿David Kravish? Pues se verá a última hora si es el tercer descarte del día o también se viste para ir cogiendo ritmo de competición.

Tyson Pérez vuelve, tras más de un mes de baja. / FIBA

Favoritismo verde y morado

El Unicaja es muy favorito para ganar a un rival que solo ha sumado tres victorias en todo el curso. Es verdad que en el último mes, el equipo del malagueño Arturo Ruiz está jugando mucho mejor, pero la diferencia de talento y de plantilla de unos y otros debe ser decisiva para que el triunfo viaje a Málaga, se corte la mala racha y se encaren las próximas semanas, antes de la Final Four de la BCL, con el play off virtualmente asegurado.

Bozic, principal arma del Covirán

El Covirán Granada destaca estadísticamente en el apartado de tiros libres, donde es el líder de la Liga Endesa en puntos anotados desde la línea de personal, con 20,73 por partido. Una cifra cimentada en las 23,31 faltas recibidas de los granadinos, el segundo de la competición.

Estos datos tienen la influencia directa de un nombre propio: Luka Bozic. El ala-pívot croata, en su segunda temporada en la Liga Endesa, se ha convertido en uno de sus protagonistas, firmando 15,3 puntos, 6,1 rebotes, 2,7 asistencias y 1,2 recuperaciones para 22 de valoración, líder de la competición. El balcánico es, también, el jugador que más faltas recibe (6,9), el que más tiros libres lanza y convierte (6,5/8,3, lo que supone el 79,1% de acierto) y el que más minutos juega (29:01).

Luka Bozic acumula 5 partidos por encima de los 30 de valoración. / ACBPhoto-Fermin Rodriguez

Aparte, su rendimiento le ha llevado a ser el segundo jugador tras Rudy Fernández en encadenar cinco partidos de 30 o más de valoración en este siglo, encontrándose a un partido de igualar la racha del escolta balear, con seis, entre marzo y mayo del 2008. A lo largo de la temporada Bozic ha atesorado diez partidos con dichas cifras, unos datos que solo cinco jugadores han conseguido registrar en una misma fase regular desde que los partidos se dividen en cuatro partes y en posesiones de 24 segundos: Marc Gasol (15 en la 2007-08), Rudy Fernández (11 en la 2007-08), Lou Roe (11 en la 2003-04 y 10 en la 2000-01), Tanoka Beard (11 en la 2001-02) y el propio Bozic (10 en este curso). Sin duda, la principal amenaza del conjunto nazarí que buscará seguir haciendo historia ante el Unicaja.

Resto de plantilla

En la dirección, Jonathan Rousselle (6,6 puntos, 2,8 asistencias), Lluís Costa (11 puntos, 3,4 asistencias) y Mehdy Ngouama (8,7 puntos, 1,9 asistencias) llevan las manijas del equipo. En el perímetro, los nazaríes han recuperado en las últimas fechas a Elias Valtonen (10,3 puntos, 4 rebotes, 1,7 asistencias) y Jovan Kljajic (8,5 puntos, 3 rebotes, 1,5 asistencias), quienes junto a Jassel Pérez (11,4 puntos, 3,8 rebotes, 1,8 asistencias) y Javan Johnson (3,2 puntos, 1,8 rebotes) son las principales referencias en el exterior.

En la pintura, el versátil Amar Alibegovic (11,5 puntos, 4,2 rebotes, 1 asistencia) y los intimidadores Babatunde Olumuyiwa (6,4 puntos, 3,7 rebotes) y Amida Brimah (5,1 puntos, 2,3 rebotes, 1,5 tapones) son los encargados de apuntalar una zona huérfana de Beqa Burjanadze, de baja por una rotura en la fascia plantar de su pie izquierdo.

Estadísticas a favor

La verdad es que los números históricos son tan contundentes como favorables al Unicaja. Desde su llegada a la Liga Endesa en 2022, el Coviran Granada se ha enfrentado al Unicaja en siete ocasiones, todas resueltas con triunfos malagueños. En el último encuentro, en la primera vuelta de esta misma temporada, los de Ibon Navarro vencieron al Covirán Granada por 88 a 79, un triunfo sufrido en el que destacó Kendrick Perry con 18 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes y 18 de valoración.

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La afición estará en Granada acompañando al equipo. / Álex Zea

Marea verde

El Unicaja no estará solo en Granada. Tres autobuses completos y muchos aficionados en coches particulares acompañarán este domingo al Unicaja. Hay pocas oportunidades de acompañar a los de Ibon Navarro en Liga Endesa por la lejanía de los rivales, así que la afición aprovecha esta ocasión y dará colorido verde y morado a la grada del Municipal nazarí. Ojalá que vuelvan todos a casa con una sonrisa.