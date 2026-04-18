Luka Bozic, principal amenaza para el Unicaja, de un Covirán Granada sin estrés

Luka Bozic se ha convertido en el gran argumento competitivo del Covirán Granada y, este fin de semana, en la principal amenaza para el Unicaja de cara al duelo andaluz en la Liga Endesa de este domingo, a las 12.30 horas, en la capital nazarí. El ala-pívot croata atraviesa un momento de forma extraordinario y acaba de igualar un récord de la ACB que permanecía intacto desde hace 18 años: enlazar cinco partidos consecutivos con 30 o más créditos de valoración en la máxima competición nacional.

Por encima de los 30 de valoración

El balcánico alcanzó los 33 de valoración en la última jornada, disputada en la pista del UCAM Murcia, y prolongó así una racha de producción individual al alcance de muy pocos jugadores. Antes de esa actuación ya había firmado 32 créditos frente al Basquet Girona, 35 ante el Hiopos Lleida, 30 en la cancha del Valencia Basket y 33 contra el BAXI Manresa. Una secuencia de regularidad y dominio que le ha colocado en un escaparate histórico dentro de la competición.

Luka Bozic acumula 5 partidos por encima de los 30 de valoración. / ACBPhoto-Fermin Rodriguez

Para encontrar un precedente similar en este siglo hay que remontarse a Rudy Fernández. El entonces jugador del Joventut de Badalona encadenó también cinco encuentros seguidos por encima de los 30 de valoración entre marzo y mayo de 2008. Desde entonces, nadie había sido capaz de repetir una serie semejante hasta la irrupción de Bozic, que ha logrado igualar aquella marca en una temporada sobresaliente en lo individual.

Amenaza nazarí

Los números del jugador croata explican por sí solos su impacto. Bozic es, por ahora, el jugador más valorado de toda la ACB, también el que más minutos disputa y el que más tiros libres anota del campeonato. Todo ello en un Covirán Granada que ocupa el último puesto de la clasificación, una circunstancia que realza todavía más la dimensión de sus prestaciones. De hecho, el referente del conjunto nazarí acumula ya diez partidos esta campaña con 30 o más créditos de valoración, una cifra que confirma su papel como líder absoluto del equipo.

Luka Bozic, estrella del Covirán Granada. / ACBPhoto-Fermin Rodriguez

Su siguiente desafío pasa por acercarse a otra referencia de enorme nivel. El récord de partidos con al menos 30 de valoración en una misma temporada lo firmó Marc Gasol en el curso 2007-08, cuando alcanzó los quince encuentros. Aquel mismo año, Rudy Fernández se quedó en once. Bozic suma ya diez, por lo que todavía tiene margen para seguir escalando en esa clasificación y poner en cuestión otro registro de época.

Estadísticas

Más allá de los récords, sus medias también dibujan una campaña de primer nivel: 15,3 puntos por partido, con un 53,5 por ciento en tiros de dos y un 34,1 por ciento en triples, a los que añade 6,1 rebotes, 2,7 asistencias y 22 créditos de valoración de promedio.

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Tras desvincularse el pasado verano del Valencia Basket, el croata ha encontrado en Granada el escenario ideal para reivindicarse como uno de los jugadores más determinantes de la Liga Endesa. Y el Unicaja, sin Kalinoski y sin Djedovic, ya sabe que, para frenar al Covirán, el primer paso será contener a un Bozic lanzado hacia la historia.