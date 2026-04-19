Liga Endesa
La afición del Unicaja ya está en Granada para animar a su equipo
El conjunto cajista buscará romper su racha de cuatro derrotas seguidas ante el colista de la Liga Endesa
El Unicaja juega esta matinal de domingo ante el Covirán Granada, partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa. El equipo estará arropado por un buen número de aficionados de la "marea verde". Unos pocos, los más madrugadores, ya estuvieron a las 11 de la mañana para recibir al equipo, a su llegada al Palacio Municipal de los Deportes de Granada.
Tres autobuses fletados por el club de Los Guindos con 150 aficionados, además de al menos otro centenar más, repartidos por las gradas del pabellón, animarán esta matinal dominical al equipo verde y morado en busca de su victoria número 16 de la temporada regular liguera.
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