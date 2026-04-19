Ibon Navarro: "No podemos hacer como que no pasa nada, vamos a tener que tomar alguna medida"

"Preocupado". Así se confesó Ibon Navarro en la rueda de prensa del Palacio de los Deportes de Granada después de la sofocante derrota que sufrió el Unicaja en la pista del Covirán (83-71), el colista de la Liga Endesa. Lamentó la falta de energía y de acierto por parte del equipo y dejó un mensaje bastante claro: "No podemos hacer como que no pasa nada, vamos a tener que tomar alguna medida".

Balance

"Felicitar a Granada por la victoria, la energía, la determinación. Hemos empezado francamente mal a nivel de energía, de acierto, de cosas que habíamos hablado y no hemos hecho. Hemos mejorado en la ejecución en la segunda parte, pero teníamos ya un problema importante en el control del rebote. En el tercer cuarto encontramos jugadores con mejores sensaciones en ciertos momentos. Hay una pérdida en una contra de Webb III y Covirán recupera su orden en ataque, mete balones a Bozic, saca dos triples abiertos y vuelve a romperse el encuentro. Ellos han jugado mejor y con más energía. Han tenido el 43% del rebote ofensivo, para mí es una cosa que ha resultado clave por el control que han tenido a nivel de tempo y de controlar nuestro juego".

Energía

"Es difícil de explicar. No quiero que parezca que pongo excusas. No hemos entrado bien al partido. Buscábamos tener menos anotación, pero más energia. No hemos tenido ni anotación ni energía. Difícil de explicar. No podemos hacer como que no pasa nada, vamos a tener que tomar alguna medida. Teníamos que poner una puesta en escena mucho mejor".

¿Cambios en el equipo?

"Tenemos que hacer un análisis profundo con ellos. Ha habido momentos malos. En algunos hemos estado bien a nivel competir, pero Bilbao en la segunda parte y lo de Granada es preocupante. Más allá del baloncesto, las circunstancias tenían que habernos hecho dar un paso adelante que no hemos dado. A nivel de baloncesto hay cosas que se pueden explicar. Lo que no tiene justificación es la energía. No podemos utilizarla como excusa".

Barreiro

"Barreiro tuvo un problema el sábado, estaba con malas sensaciones. No le permitían estar bien. Le hemos metido por si nos podía dar energía. Ha estado lejos, como el resto del equipo".

Entrada de Tyson

"Al menos, que nos sirviera para meter jugadores sin ritmo. La falta de energía por momentos con Sulejmanovic y sobre todo de Tillie, hemos aprovechado para darle minutos".

Tyson Pérez volvió a la cancha con 11 puntos y siete rebotes. / ACBPhoto

Árbitros

"Hemos estado peor que los árbitros. No tiene sentido hablar de los árbitros".

Sin acierto

"Hemos metido menos energía que Granada. La entrada al partido ha sido mala. El equipo buscaba tener energía a cambio de anotación y no hemos tenido nada. El equipo ha estado extremadamente frágil, se ha caído después de los dos triples tras la pérdida. Necesitas tener algo de acierto, hay tiros liberados que no han entrado y no ha habido energía. Hay que agradecerle el esfuerzo a los jugadores, pero no el acierto".

Vestuario

"No creo que haya jugadores que no sepan dónde están. No encuentran su espacio ni tampoco nosotros a ellos. Es más ocupación nuestra que de ellos. Tenemos que encontrar situaciones para sacarles ventaja. El problema es pedirles cosas para las que no estaban destinados".

Trabajo de la semana

"Estoy preocupado. Ojalá no perdamos a nadie más y a prepararnos con Lleida porque ya necesitamos subir para arriba".

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Rubit

"No estaba. Hemos preferido utilizar la energía de Sulejmanovic".