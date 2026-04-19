Jornada 27: Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa, tras sus 5 derrotas seguidas

El Unicaja atraviesa por su peor momento de la temporada. La derrota 83-71 de este domingo en la pista del Covirán Granada supone el quinto partido seguido sin conseguir la victoria. A pesar de esta racha horrorosa de traspiés consecutivos ante La Laguna Tenerife, Barça, Surne Bilbao, Valencia Basket y este último en la cancha del colista, lo cierto es que los verdes, tras la disputa de la jornada 27, continúan en el Top 8 de la clasificación, en esos puestos que darán derecho a jugar el play off por el título el próximo mes de junio.

Octavo, al límite del play off

El Unicaja es octavo, con un balance de 15 victorias y 12 derrotas, por delante del Surne Bilbao de Jaume Ponsarnau, también con 15 victorias, pero con 13 derrotas, ya que tienen un partido más jugado.

El Unicaja se ha salvado esta semana de salir de la zona noble de la clasificación, gracias a la sorprendente derrota del equipo de Bilbao, en su cancha, el sábado, ante el Baxi Manresa. Un resultado que permite a los verdes seguir en la zona de play off, a pesar de su dolorosa derrota contra el Covirán.

Real Madrid, Valencia y UCAM, por delane

Por la parte alta de la clasificación, no hay muchas novedades, a pesar de la derrota del líder, ante La Laguna Tenerife. Real Madrid (1º), Valencia (2º) y UCAM Murcia (3º) siguen en cabeza. Son los tres primeros y toman más ventaja ya que Baskonia y Barça (4º y 5º, respectivamente), cedieron esta jornada en sus respectivos partidos.

LÉRIDA, 19/04/2026.- El base del FC Barcelona, Tomas Satoransky (i), con el balón ante el pívot de Hiopos Lleida, Cameron Krutwig (c) durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que disputan Hiopos Lleida y FC Barcelona, este domingo en el pabellón Barris Nord de Lleida. EFE/Álex López / ACBPhoto

El Baskonia cayó 81-69 el sábado en la cancha del Joventut, mientras que el Barça, justo antes de una semana clave para ellos en la lucha por jugar el play off de la Euroliga, perdió en la matinal del domingo en el derbi catalán, ante el Hiopos Lleida (90-80).

Joventut y La Laguna Tenerife, más lejos

Por delante del Unicaja, todavía a tiro de los verdes en este esprint final del curso, están el Joventut (6º) y La Laguna Tenerife (7º). Ambos tienen dos victorias más que los de verde y morado, 17. Con los isleños está perdido el average y con los verdinegros queda por definir, ya que el Unicaja visitará dentro de dos fines de semana el Olimpic de Badalona, justo el fin de semana antes de jugar en ese mismo escenario la Final Four de la BCL.

El Covirán Granada y el Unicaja, en imágenes / ACBPhotos / LMA

Siete jornadas hasta el play off

A falta de 7 jornadas para que la Liga Regular eche el cierre (en el caso del Surne Bilbao solo 6), el Unicaja tiene que espabilar si no quiere pasarlo mal en este tramo final del curso liguero.

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Con 4 victorias más parece asegurada esa octava plaza e incluso se podría mejorar algún puesto en la clasificación si se suma algún triunfo a mayores. No obstante, tal y como está jugando el equipo y las sensaciones que está dando la plantilla verde en estas últimas semanas, es mejor mirar por el espejo retrovisor y vigilar que el Surne no llegue por detrás. De momento, el Hiopos Lleida de Melvin Ejim, próxima cita, el sábado, desde las 18 horas.