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Liga Endesa

Estos son los tres descartes de Ibon Navarro en la convocatoria del Covirán Granada-Unicaja

David Kravish, todavía de baja, junto a los lesionados Tyler Kalinoski y Nihad Djedovic, son los jugadores cajistas que no se vistieron para el derbi andaluz de la Liga Endesa, cita en la que sí regresa Tyson Pérez

Tyson Pérez volvió a la convocatoria.

Tyson Pérez volvió a la convocatoria. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Emilio Fernández

Emilio Fernández

La lista de 12 convocados de Ibon Navarro para el derbi liguero contra el Covirán Granada de este domingo tuvo muchas novedades. Lo más positivo fue ver vestidos de corto, otra vez, a Tyson Pérez, ya recuperado de los problemas musculares que le han tenido fuera de las canchas algo más de dos meses. Finalmente, sí entraron en la convocatoria Kendrick Perry y Olek Balcerowski, ambos duda por problemas físicos durante toda la semana.

Ibon Navarro se dirige a los jugadores del Unicaja en un tiempo muerto contra el Joventut.

Ibon Navarro se dirige a los jugadores del Unicaja en un tiempo muerto contra el Joventut. / Álex Zea

Mirando a Badalona

El hispano dominicano está en plena pretemporada y el gran objetivo con él es que en los cuatro partidos que restan hasta que arranque la Final Four de la BCL, el próximo 7 de mayo, vaya cogiendo ritmo de competición para que pueda ayudar al equipo en Badalona a buscar su tercer título consecutivo de la Champions de la FIBA.

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Tres descartes

Además de Tyler Kalinoski y de Nihad Djedovic, ambos jugadores fuera del equipo por sendos problemas en la mano y en el sóleo, respectivamente, el tercer jugador que se quedó fuera de la convocatoria en Granada fue David Kravish. En el caso del estadounidense de pasaporte búlgaro, deberá esperar al menos una semana más para regresar al equipo después de su grave lesión que le obligó a pasar por quirófano por una rotura de peroné.

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