Covirán Granada 83 - 71 Unicaja: Inexplicable derrota en la cancha de un colista desahuciado

El Unicaja se plantó en Granada para reencontrarse con el triunfo y se volvió con las manos vacías y con la cara partida (83-71). Los cajistas no lograron imponerse al colista de la clasificación, que fue mucho mejor en todo. El equipo verdimorado fue arrollado de principio a fin por los granadinos, que consiguieron su cuarto triunfo de toda la temporada. Un encuentro bochornoso que se suma a una mochila que empieza a pesar más de la cuenta con cinco derrotas seguidas. Por primera vez en la historia ACB, el Covirán supera en un derbi a los malagueños y no puede doler más. ¡Menos mal que perdió el Surne Bilbao!

Ni el maquillaje final, después de estar 23 puntos abajo, sirve para entender qué pudo pasar en un partido nefasto por parte de un equipo que, dentro de tres semanas, va a estar compitiendo en una Final Four por ser campeón de Europa FIBA. Inexplicable la derrota de los de Ibon Navarro ante el último de la tabla, ya desahuciado virtualmente de permanecer en la máxima categoría. El baloncesto no tuvo cabida en casi ningún minuto del choque cajista. Sin ideas, sin ataque, sin defensa, sin rebote, sin ejecución y sin intención. La nada más absoluta, en todos los aspectos. Sobre todo en el que más pesa: la actitud.

Play off

La lucha por permanecer dentro del play off liguero sigue a la orden del día. Después de la derrota del Bilbao Basket con el BAXI Manresa del sábado, los malagueños lo tenían todo a favor para buscar el triunfo en Granada y asentarse en el Top 8. Pero no lo hicieron. El Unicaja se mantiene cerrando los puestos que permiten optar al título doméstico. Octavo, con 15 de victorias y 12 derrotas, por lo que sigue empatado con los vascos, aunque estos manejan un duelo más. El Tenerife se mantiene a un triunfo de ventaja, con todavía por disputar esta jornada ante el Real Madrid (19.00 horas).

El Covirán Granada-Unicaja, en imágenes / ACBPhotos

Lo mejor: el regreso de Tyson Pérez

La certeza dejaba a Ibon Navarro sin poder contar con Kalinoski ni con Djedovic de partida. Ambos jugadores han frenado su participación en la dinámica de competición para acelerar sus puestas a punto de sus respectivas dolencias. Tampoco fue en Granada la vuelta a las canchas de Kravish, baja desde octubre, pero queda poco. No obstante, sí hubo otro regreso, y muy especial. Tyson Pérez pudo regalar su energía en primera persona, tras dos meses recuperándose del tendón de Aquiles. Se puede decir que fue lo único positivo de estos 40 minutos en Granada Partió como titular, metió la primera canasta del Unicaja en el choque e intentó la reacción de los suyos (11 puntos, 7 rebotes y 1 asistencias en poco más de 20 minutos). Se le echaba de menos, no hay duda, pero necesita mucha más ayuda de los demás.

Arranque desastroso

El Unicaja se vio completamente sobrepasado desde el inicio del encuentro. El Covirán Granada salió con más hambre, defensa y contraataque. El Unicaja, fallón y sin ideas, solo anotó dos puntos, precisamente, a manos de un Tyson Pérez, que estaba de regreso. Justo a los 5 minutos, Ibon tuvo que parar un duro parcial de 12-2. El resultado pesaba, pero las sensaciones no invitaban al optimismo. De hecho, todo lo contrario.

Hasta pasados cinco minutos del mate del hispano dominicano, los verdes no volvieron a ver aro. Un triple de Sulejmanovic precedió a otro de Alberto y lejos de reacción costasoleña, los granadinos, que estaban totalmente crecidos, empezaron a hacer sangre en un periodo que se cerró 24-9.

El Covirán Granada empezó muy superior al Unicaja. / ACBPhotos / LMA

Mínima reacción

La tónica del segundo cuarto definió lo que viene siendo la temporada cajista: irregularidad. Los de Ibon Navarro, que iban a punto por minuto, con solo once en el marcador y en el reloj, no podían con una defensa vibrante de los de Arturo Ruiz. Eso sí, la actitud, por suerte, hizo un click. A partir de un triple de Webb III (29-16) y la garra para proteger canasta propia y salir en transición de Duarte y Audige, el Unicaja logró un parcial de 0-9. Fue un espejismo.

El mal arranque, que había llegado a poner a los malagueños 18 puntos abajo, se redujo a 6 de diferencia. Hasta una técnica al dominicano por protestas seguida de otra para el técnico vitoriano, por lo mismo. Los granadinos lo aprovecharon para ganar comba ante un equipo que quería, pero no terminaba de encontrar la manera. Aún con todo, incluido un sangrante 27-16 en rebotes, había que agarrarse al resultado, ya de nuevo en la decena de distancia al intermedio (41-31).

Misma historia en la segunda mitad

La vuelta del descanso no trajo consigo ningún tipo de tregua. Un parcial de 8-0 volvió a poner la máxima (49-31). El Unicaja estaba presente pero, desde luego, no era a baloncesto a lo que estaba jugando. Hubo una dupla que decidió reanimar el panorama verde. Kendrick Perry y Tyson Pérez tomaron la palabra con 8 puntos y 1 asistencia y 7 tantos y 2 rebotes defensivos, respectivamente.

Los boquerones volvieron a ponerse más cerca que nunca (57-51) pero no rompieron la barrera de los seis de diferencia y el Covirán Granada volvió a golpear desde el perímetro. De cara al último asalto no acompañaba ni el marcador, ni la esencia (67-53). ¡Vaya diez minutos más largos quedaban por delante!

El capítulo final era fácil de predecir viendo el panorama. El Granada, cómodo y enchufado, siguió castigando a un Unicaja desorientado y, una vez más esta temporada, sin alma alguna. Dos tiros libres de Duarte con 60 segundos jugados fueron lo único que ofreció el equipo de Ibon Navarro en cinco largos minutos que pusieron una nueva sonrojante máxima de 23 puntos (78-55). Se acabó maquillando con un parcial final de 6-14 que no sirvió absolutamente para nada (83-71). Otro partido para olvidar. Y van demasiados.

Ficha

83 - Coviran Granada (24+17+26+16): Costa (8), Kljajic (6), Valtonen (14), Bozic (15), Babatunde (2) -cinco inicial-, Rousselle (8), Pérez (12), Howard (10), Alibegovic (-) y Brimah (8).

71 - Unicaja (9+22+22+18): Perry (12), Audige (2), Barreiro (-), Pérez (11), Balcerowski (2) -cinco inicial-, Webb (11), Díaz (9), Cobbs (4), Sulejmanovic (6), Duarte (11), Rubit (-) y Tillie (3).

Árbitros: Jordi Aliaga, Alberto Baena y Cristóbal Sánchez. Excluyeron por faltas personales al local Rousselle (m.37) y los visitantes Perry (m.35) y Díaz (m.39).

Incidencias: Partido de la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.487 espectadores, trescientos de ellos aficionados visitantes.

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Próximo partido

Ahora toca volver a casa y seguir trabajando de cara a la Liga Endesa- que falta hace- para poder centrarse, cuando toque, en la Final Four de la BCL. El play off es, a día de hoy, una realidad para los cajistas, pero jugando como en Granada, la plaza en el Top 8 corre serio peligro. El Carpena recibirá el próximo sábado (18 horas) al Hiopos Lleida de Melvin Ejim. Esto es una carrera de fondo y hay que resistir.