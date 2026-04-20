Rival en la Champions
El AEK, rival del Unicaja en la Final Four de la BCL, sí ganó este domingo en la pista del colista de su Liga (57-71)
Superior de principio a fin, el equipo ateniense superó cómodamente al Panionios, dejándolo al borde del descenso a la Premier League
Curiosa coincidencia este pasado fin de semana entre el Unicaja y el AEK, los dos protagonistas el próximo 7 de mayo de una de las semifinales de la Final Four de la BCL Badalona 2026. Y es que ambos equipos tuvieron partido liguero el domingo contra los colistas de la ACB y de la A1 Ethniki griega, respectivamente, aunque con resultados muy diferentes. Mientras el Unicaja perdió con estrépito en su visita a Granada, su rival continental pasó por encima del Panionios, al que dejó virtualmente descendido a la Premier League, segunda categoría del baloncesto heleno.
Buen momento del AEK
El AEK, tras eliminar al Joventut en los cuartos de final de la Champions de la FIBA, demostró que está en un buen momento, ahora que se acerca la Final Four de Badalona. Los aurinegros, con este resultado, alcanzan un récord de 16-7, que les afianza en el tercer puesto de la clasificación, solo por detrás de Olympiacos (23-0) y de Panathinaikos (18-5).
El base, Dimitris Flionis, con 16 puntos y 7 de 7 en tiros de campo, fue el máximo anotador del AEK, seguido por Brown y Bartley, con 11 y 9 puntos respectivamente, y James Nunnally con 8. Por parte de Panionios, un viejo conocido de la ACB, Joe Thomason, anotó 19 puntos y fue de lo poco salvable de su equipo.
Semifinal BCL
Unicaja y AEK, protagonistas la pasada temporada de una semifinal de la Final Four que se jugó entonces en Atenas, repetirán enfrentamiento este 2026, esta vez en la cita a cuatro que se va a disputar en Badalona del 7 al 9 de mayo.
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
- Urbanismo detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- El auge de Málaga y la Costa del Sol dispara el interés del comprador internacional de vivienda de lujo: así están los precios
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales
- Afectaciones en el tráfico de la AP-7 a partir del domingo por obras
- Sólo 9 pueblos de Málaga de menos de 3.000 habitantes mantiene su población