El AEK, rival del Unicaja en la Final Four de la BCL, sí ganó este domingo en la pista del colista de su Liga (57-71)

Curiosa coincidencia este pasado fin de semana entre el Unicaja y el AEK, los dos protagonistas el próximo 7 de mayo de una de las semifinales de la Final Four de la BCL Badalona 2026. Y es que ambos equipos tuvieron partido liguero el domingo contra los colistas de la ACB y de la A1 Ethniki griega, respectivamente, aunque con resultados muy diferentes. Mientras el Unicaja perdió con estrépito en su visita a Granada, su rival continental pasó por encima del Panionios, al que dejó virtualmente descendido a la Premier League, segunda categoría del baloncesto heleno.

Buen momento del AEK

El AEK, tras eliminar al Joventut en los cuartos de final de la Champions de la FIBA, demostró que está en un buen momento, ahora que se acerca la Final Four de Badalona. Los aurinegros, con este resultado, alcanzan un récord de 16-7, que les afianza en el tercer puesto de la clasificación, solo por detrás de Olympiacos (23-0) y de Panathinaikos (18-5).

El base, Dimitris Flionis, con 16 puntos y 7 de 7 en tiros de campo, fue el máximo anotador del AEK, seguido por Brown y Bartley, con 11 y 9 puntos respectivamente, y James Nunnally con 8. Por parte de Panionios, un viejo conocido de la ACB, Joe Thomason, anotó 19 puntos y fue de lo poco salvable de su equipo.

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El AEK, tras su triunfo al Joventut de Badalona. / BCL Photo

Semifinal BCL

Unicaja y AEK, protagonistas la pasada temporada de una semifinal de la Final Four que se jugó entonces en Atenas, repetirán enfrentamiento este 2026, esta vez en la cita a cuatro que se va a disputar en Badalona del 7 al 9 de mayo.