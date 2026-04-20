A qué se refiere Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, cuando dice "vamos a tomar alguna medida"

Ibon Navarro ha colmado el vaso de su paciencia. Lo evidenció este domingo en la rueda de prensa posterior al Covirán Granada-Unicaja: "Estoy preocupado. Es difícil de explicar. No quiero que parezca que pongo excusas. No hemos entrado bien al partido. No hemos tenido ni anotación ni energía. Difícil de explicar lo que ha pasado. Hay que hacer un análisis con ellos mañana mismo. No podemos hacer como que no pasa nada, vamos a tener que tomar alguna medida"...

El Unicaja hizo un partido lamentable en Granada. / ACBPHotos

Declaraciones amenazantes

Las palabras del técnico cajista nada más acabar el derbi andaluz de la Liga Endesa, retumbaron en la sala de prensa del Palacio de los Deportes de Granada. Acostumbrados a un perfil mucho más discreto, pacificador y de guardar para dentro del vestuario los "problemas", esta vez las declaraciones de Ibon tuvieron incluso un cierto tono a amenaza hacia una plantilla que en lugar de evolucionar, sufre habituales regresiones. Pero, ¿a qué se refiere el técnico con "tomar medidas"?

Cambios en la plantilla

Los malos resultados del equipo en la Liga Endesa y el pobre juego repetido ya en demasiados partidos, invitan a una reflexión. Parece obvio que la única medida posible a estas alturas de la temporada es la de "meter mano" a la plantilla. Pensar en un fichaje para lo que queda por delante parece una utopía. Con 15 jugadores en el róster cajista, la plantilla es muy larga. Tyson Pérez volvió este domingo en Granada, tras su lesión en el Aquiles. David Kravish es cuestión de días que pueda también vestirse de corto y unirse a sus compañeros, superada la larga convalecencia tras su operación de menisco. Quizás, el próximo fin de semana contra el Hiopos Lleida de Melvin Ejim llegue ese ansiado día.

Djedovic y Kalinoski están apartados, pero con dolencias menores y solo para evitar riesgos. Salvo recaída no deseada, si no vuelven contra el Lleida, lo harán en el partido siguiente intersemanal frente al Dreamland Gran Canaria.

Djedovic, uno de los tocados que no jugó en Granada. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Los "nuevos", bajo la lupa

Quizás las horas de alguno de los 15 que visten de verde cajista sí pueden estar contadas hasta el punto de no terminar la temporada con tantos jugadores en el plantel. Los tres fichajes llegados durante el curso están en el foco. Chase Audige ha tenido algún momento puntual de ayuda, además de su descomunal partido liguero en el Roig Arena, pero lleva varios partidos con un perfil muy bajo. Solo las ausencias de otros exteriores le han dado minutos, pero sin protagonismo en los últimos dos meses.

Justin Cobbs juega poco, es el tercer base de la rotación, aunque las ausencias por lesión en el perímetro han obligado a Ibon Navarro a apostar por jugar al mismo tiempo con dos "pequeños" y ahí ha encontrado encaje en la rotación. Con los 12 profesionales que empezaron la temporada en condiciones, es evidente que no tendrá sitio en las convocatorias.

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Justin Cobbs, durante un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Augustine Rubit, por su parte, es el gran señalado de la derrota en Granada. La verdad es que todo el equipo estuvo muy lejos de un nivel aceptable (solo se salvó Tyson Pérez), pero el pívot fue un espectro los poco menos de 4 minutos que deambuló por la pista. Ibon se enfadó con su actitud, lo sentó y ya no lo volvió a poner sobre el parqué. ¿Horas contadas en Málaga?... Veremos.