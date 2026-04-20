Jugador del Unicaja
El regreso de Tyson Pérez, 67 días después, lo único positivo del Unicaja en el derbi contra el Covirán
El ala-pívot cajista, después de más de dos meses fuera de las pistas por problemas en el tendón de Aquiles, fue lo mejor del equipo verde en el desastroso derbi andaluz del domingo en Granada
Poco más de dos meses después de su lesión en el tendón de Aquiles, Tyson Pérez regresó este pasado domingo a las pistas en el derbi andaluz que jugó y perdió el Unicaja en la pista del Covirán Granada. Un regreso muy esperado y que fue la única nota positiva dentro del desastre general del equipo en la cancha del colista de la Liga Endesa.
Lesión
El último partido que Tyson Pérez vistió la camiseta verde y morada, antes de su lesión, fue el 11 de febrero pasado, en la pista del Würzburg Baskets. Desde entonces, tuvo que acompañar a sus compañeros desde el banquillo, hasta el derbi andaluz del pasado domingo. Tyson se perdió la Copa del Rey de Valencia, el desenlace del Round of 16 de la Basketball Champions League y también la eliminatoria del play off de cuartos de final contra el ALBA Berlín alemán.
"Fichaje" para final de temporada
La verdad es que el juego interior cajista ha echado mucho de menos al jugador hispano dominicano. Han sido 67 días sin una pieza fundamental en la rotación de Ibon Navarro. Su energía, su actividad y su rebote en los dos lados de la cancha han faltado en muchos partidos importantes en esta fase de la temporada verde y morada.
Derbi andaluz
Este domingo, su regreso fue la única luz en el túnel en el que se metió el Unicaja en el Municipal de Granada. Tyson fue titular ante el Covirán en un partido en el que aportó 11 puntos y 7 rebotes, en los 20.07 minutos que estuvo sobre el parqué. Fue el máximo anotador y el máximo reboteador del equipo. Después de dos meses sin jugar, firmó mejores números que cualquiera de sus compañeros. Complicado de entender y de explicar.
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