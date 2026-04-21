El duro calendario del Surne Bilbao, una ventaja para el Unicaja en su búsqueda de una plaza para el play off por el título

El Unicaja sigue enredado en una mala dinámica, con cinco derrotas consecutivas, pero aún conserva una baza muy importante en la pelea por el play off de la Liga Endesa: depende de sí mismo para defender su actual plaza entre los equipos que lucharán por el título de Liga.

El equipo malagueño es ahora octavo con un balance de 15-12, el mismo número de victorias que el Surne Bilbao, noveno con 15-13. La diferencia, de entrada, ya es significativa: los de Ibon Navarro tienen un partido menos que su rival directo. Hay otra ventaja muy importante en la carrera por ser octavos: en caso de empate final en victorias, el average particular favorece al Unicaja, que ganó por 86-68 en Málaga y, pese a perder en Miribilla, mantuvo la renta global.

Calendario del Unicaja

Con ese contexto, el análisis del calendario que resta a ambos equipos invita al optimismo relativo en clave cajista. Al equipo de Ibon Navarro le quedan siete jornadas: Hiopos Lleida en casa, Dreamland Gran Canaria en casa, Joventut fuera, San Pablo Burgos fuera, UCAM Murcia fuera, Río Breogán en casa y Baskonia fuera.

Imagen del entrenamiento del Unicaja este martes en el Palacio Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Es un cierre exigente, porque aparecen dos rivales de zona alta como Joventut, séptimo con 17-10, y UCAM Murcia, tercero con 20-7, además de una última visita a Baskonia, cuarto con 19-8. Pero, al mismo tiempo, el conjunto malagueño se mide también a tres equipos de la parte baja como Gran Canaria, Burgos y Lleida, además de un Breogán que transita en la zona media-baja con 11-16.

Visto de otro modo: el Unicaja tiene por delante varios partidos trampa, pero también una ruta con bastante terreno favorable para reconstruirse. Especialmente en el Carpena, donde aún debe recibir a Lleida, Gran Canaria y Breogán, tres encuentros que, sobre el papel, son de obligado cumplimiento para un aspirante a entrar entre los ocho primeros.

Calendario Surne Bilbao

El panorama del Surne Bilbao parece bastante más áspero. A los vizcaínos les restan seis partidos y varios de ellos son de máxima dificultad: Covirán Granada en casa, Hiopos Lleida fuera, Real Madrid en casa, Valencia Basket fuera, Bàsquet Girona en casa y La Laguna Tenerife fuera. El simple repaso de nombres ya marca diferencias: Bilbao aún debe cruzarse con el líder Real Madrid, con el segundo Valencia Basket y con La Laguna Tenerife, sexto clasificado.

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket. / ACBPhoto

Optimismo relativo

Más allá de la crisis de resultados del Unicaja, el contexto sigue ofreciéndole una oportunidad muy seria. No solo tiene un partido menos que su perseguidor directo y el average a favor; también afronta, comparativamente, un cierre de fase regular más amable que el del Surne Bilbao. Los cajistas no están para regalar nada, pero la hoja de ruta del rival invita a pensar que la octava plaza sigue estando mejor colocada en manos de los verdes.

Lo importante, independientemente de los rivales que estén todavía en el camino, es que el Unicaja reaccione ¡ya! Que gane este sábado al Hiopos Lleida y que en lugar de estar pensando de aquí al final de la Fase Regular en el Surne, que su foco de atención sean el Joventut y La Laguna Tenerife, con los que se jugaría una hipotética sexta plaza. Veremos.