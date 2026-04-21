López Nieto, en plena crisis de resultados del Unicaja: "Tomaremos medidas sin ningún temor, sin ningún cariño y sin ningún miedo"

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, compareció este lunes en 7TV, donde lanzó un mensaje firme tras la derrota del domingo en el derbi de Granada, marcado por la autocrítica y la exigencia. El máximo dirigente verde no rehuyó responsabilidades y fue tajante al valorar la actuación del equipo: “No comparecimos en Granada y pido disculpas por la imagen”, una reflexión que resume el malestar interno por un partido que considera fuera de los estándares del club. “Se puede perder, pero no de esa manera”, añadió, dejando claro que hay una línea roja que no se puede cruzar: el esfuerzo.

El Covirán Granada-Unicaja fue un fiasco para los verdes. / ACBPHotos

Esfuerzo por encima de todo

En ese sentido, López Nieto subrayó que “el esfuerzo tiene que ser innegociable”, advirtiendo de que el club actuará en consecuencia una vez finalice la temporada. Aunque garantizó respaldo hasta el final del curso, avisó de decisiones futuras: “Sin ningún temor, sin ningún cariño y sin ningún miedo tomaremos medidas”, siempre con la intención de mejorar el rendimiento del equipo. El presidente reconoció que ha habido “altibajos incomprensibles” e incluso partidos en los que el equipo “no ha comparecido”, factores que influirán en el análisis final.

Las lesiones, una atenuante

Pese a las críticas, también contextualizó la situación aludiendo a las lesiones, que han condicionado la temporada, aunque sin utilizarlas como excusa. “Había materia suficiente para pelear y saber la camiseta que llevas”, afirmó, insistiendo en la responsabilidad individual y colectiva de los jugadores por encima de todas las bajas que han lastrado al equipo.

Kravish se retira lesionado en Tenerife. / ACBPhoto-Emilio Cobos

De cara al tramo decisivo, el máximo dirigente cajista calificó los próximos encuentros como “varios exámenes” en la lucha por asegurar el play off y mantener la competitividad. Además, lanzó un mensaje directo al vestuario: “Hay jugadores que están con nosotros y seguramente no lo estén el año que viene, pero que tienen una gran oportunidad para ganar un título. Estamos a solo dos pasos”, apelando a la implicación total de cara a la próxima Final Four de la BCL.

Respaldo absoluto a Ibon Navarro

Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue el respaldo absoluto al entrenador, Ibon Navarro. López Nieto despejó cualquier duda sobre el vasco: “Confío plenamente en él, sería ridículo no hacerlo por perder cinco partidos”. Incluso reforzó su postura con una valoración positiva del trabajo del técnico: “Casi hay que darle las gracias al entrenador”, destacando su compromiso con el proyecto.

Ibon Navarro dirigiendo un entrenamiento del Unicaja. / Unicajab.Fotopress (Mariano Pozo)

No a la Euroliga

En el plano estructural, el presidente descartó de forma rotunda la opción de la Euroliga: “No nos han ofrecido entrar y tampoco tenemos dinero para ello”. López Nieto explicó la inviabilidad económica del modelo actual del baloncesto europeo, muy dependiente de mecenas, y lo comparó con el fútbol: “El fútbol es sostenible; el baloncesto, de mecenas”.

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Opciones de ascenso del Málaga CF

Por último, también tuvo palabras para el Málaga CF, mostrándose optimista con sus opciones de ascenso: “Creo sinceramente que puede ascender”. No obstante, pidió prudencia a la afición: “Que sea responsable, porque igual nos quedamos a un punto de la gloria y no podemos olvidar el mérito del trabajo hecho toda la Liga”, reconociendo lo realizado, independientemente del desenlace.