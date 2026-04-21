Melvin Ejim, en su mejor momento con el Lleida, vuelve a un Martín Carpena que lo recibirá como honores de héroe

Cuando Fede de Palma, speaker del Martín Carpena en los partidos del Unicaja, anuncie el próximo sábado al número 3 del Hiopos Lleida, el Palacio de los Deportes estallará en una ovación de gala para recibir a Melvin Ejim, uno de los "suyos". Y es que el jugador canadiense, que ha pasado por dos etapas distintas en Málaga, es un auténtico icono para la "marea verde".

El Unicaja se reencuentra este fin de semana con una figura clave en el renacer del conjunto malagueño durante las tres temporadas pasadas, en la que el equipo de Los Guindos se convirtió en un proyecto ganador de títulos, con Melvin ejerciendo de soldado perfecto en ese ejército multicampeón.

Aquel verano inolvidable de 2022

Ejim llegó a Málaga en un momento de reconstrucción, en plena búsqueda de identidad tras varias temporadas irregulares. Lo hizo aquel verano de 2022 sin ruido, sin cartel de estrella, como Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, David Kravish, Nihad Djedovic, Tyson Carter, Dylan Osetkowski...

Melvin Ejim, antes en el Unicaja y ahora en el Hiopos Lleida. / ACBPhoto-PolPuertas

Ejim no era el más alto, ni el más talentoso ni el más anotador ni el que mejor entendía el juego, pero era esa pieza indispensable para formar el puzzle.

Pieza clave del Unicaja campeón

Durante las tres últimas temporadas, el canadiense-nigeriano se convirtió en una pieza fundamental en la estructura del proyecto verde y morad: intenso, enérgico, defensivo, físico... Sin necesidad de grandes anotaciones ni de grandes números en valoración, su aportación siempre sumaba.

Melvin Ejim, con la camiseta del Unicaja. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Copa del Rey de Badalona 2023, el principio de todo

Su papel fue especialmente relevante en la Copa del Rey de 2023, donde el Unicaja protagonizó una de las mayores gestas del baloncesto español reciente. Ejim, como casi siempre no apareció en los highlights, pero fue clave en sus ayudas defensivas, rebotes, bloqueos. Todo ese "otro" baloncesto que no brilla en la estadística, pero que define a los equipos campeones.

Melvin Ejim, con el trofeo copero de Badalona 2023. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Salida del Unicaja

Su no renovación el pasado verano generó bastante debate entre los aficionados en las redes sociales. Su marcha no respondió a motivos deportivos, sino a esa idea con la que arrancó la presente temporada 2025/2026 de tener una plantilla más corta. Se pasó de 14 a 13 jugadores y la pieza que se sacrificó fue la de Ejim, que acababa contrato el 30 de junio y no se le amplió la vinculación.

Palmarés y legado de Melvin Ejim en el Unicaja

Durante sus tres temporadas en Málaga (2022–2025), Melvin Ejim sumó seis títulos oficiales, una cifra que lo sitúa entre los jugadores más exitosos de la historia reciente del club. Dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, una Supercopa Endesa y una Copa Intercontinental componen su espectacular palmarés.

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Melvin Ejim atraviesa un gran momento de juego. / ACBPhoto

Rol determinante en el Hiopos Lleida

Ejim llega a Málaga este próximo fin de semana en su mejor momento de la temporada y casi de su carrera deportiva en España. El excajista está destacando, además en lo que nunca ha sido su fuerte: la anotación. En los últimos cinco partidos de Liga ha anotado 107 puntos. Anotó 17 contra el Joventut, 16 frente al Covirán Granada, 29 ante La Laguna Tenerife, 25 al Casademont Zaragoza y 20, el pasado fin de semana, ante el Barça. Una brutalidad. Sus medias, en lo que va de temporada son: 12.6 puntos, 5.5 rebotes y 13.5 de valoración en 25 minutos de media por partido.