Sesión de trabajo
El Unicaja vuelve a entrenar con David Kravish muy activo: ¿regreso contra el Hiopos Lleida?
El equipo arrancó este martes el trabajo de la semana con la mirada puesta en el partido del próximo sábado en el Martín Carpena contra el equipo catalán, en el que podría ser novedad, tras su lesión, el pívot cajista de pasaporte búlgaro
El Unicaja regresó este martes a los entrenamientos tras el fiasco del pasado fin de semana, ante el Covirán Granada. Duele todavía la derrota en la cancha del colista, pero no hay mucho tiempo para las lamentaciones. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar para que el próximo fin de semana, ante el Hiopos Lleida, cambie la dinámica y el equipo rompa su racha de 5 derrotas seguidas.
Play off
La lucha por jugar el play off de la Liga Endesa acapara ahora toda la atención del equipo. Este próximo fin de semana, el Surne Bilbao Basket no juega porque adelantó su partido contra el Casademont Zaragoza, lo que da una gran oportunidad a los verdes de sumar un triunfo más que les dé ventaja respecto a los vascos para amarrar, al menos, la actual octava plaza que firma el Unicaja en la clasificación.
Kravish, uno más
La mejor noticia que se desprende de las imágenes que el club ha facilitado de la sesión de trabajo matinal en el Palacio Martín Carpena es ver a David Kravish trabajar como uno más. La recuperación de la fractura de peroné del pívot de pasaporte búlgaro está en su momento final y no se puede descartar que el ansiado regreso se produzca en el choque liguero contra el equipo leridano. Ojalá.
La Final Four, en el horizonte
El gran objetivo que tienen Ibon Navarro y su staff es que todos los jugadores que están con problemas físicos o están saliendo de lesiones importantes se recuperen a tiempo de estar el 7 de mayo en las mejores condiciones posibles para jugar la Final Four de la Basketball Champions League.
En el caso de Kravish, después de más de seis meses fuera de las canchas, lo importante es que vaya cogiendo ritmo de competición, por lo que es necesario darle minutos tan pronto los médicos lo consideren oportuno. Quedan tres partidos antes de la cita europea del Olimpic, así que si puede jugar algún minuto ya contra el Hiopos, trabajo adelantado.
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