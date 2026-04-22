Basketball Champions League
El AEK, rival del Unicaja en la semifinal de la BCL, confía en reunir 2.000 aficionados en la Final Four de Badalona
El club ateniense ya ha activado la venta online de entradas para la cita de mayo en el Olimpic y moviliza a su hinchada con un mensaje directo: “La Reina os necesita a su lado”
El Unicaja ya conoce el que puede ser uno de los grandes condicionantes ambientales de su semifinal de la Final Four de la Basketball Champions League. El AEK, rival del conjunto malagueño el jueves 7 de mayo en Badalona, podría estar arropado por unos 2.000 aficionados en las gradas del Palau Olímpic. Eso es, al menos, lo que se apunta desde Grecia, tras la apertura oficial del proceso de venta de entradas para sus seguidores.
Si tenemos en cuenta que el club de Los Guindos ha confirmado, por ahora, la presencia de solo 300 aficionados verdes en el Olimpic badalonés, podría encontrarse el Unicaja, a pesar de jugar en España esta Final Four 2026, con un pabellón en el que el AEK parecería el equipo local y el Unicaja, el visitante.
Venta de entradas para los seguidores del AEK
El club ateniense anunció este martes que ya están disponibles las localidades para sus aficionados de cara a la fase final de la competición, una noticia muy esperada por su masa social y que ha activado de inmediato el desplazamiento de aficionados hacia Badalona. La prensa de Grecia da por hecho que el equipo contará con una presencia notable en Badalona, siempre en función de la disponibilidad y del reparto definitivo entre las distintas aficiones clasificadas para la cita.
¿2.000 seguidores amarillos en el Olimpic?
Las estimaciones que se manejan sitúan al AEK en torno a los 2.000 seguidores para la Final Four, una cifra que convertiría a la escuadra ateniense en uno de los equipos con mayor respaldo en las gradas del Olimpic badalonés (el Rytas lituano también pretende sumar un número similar de seguidores en Badalona).
El club griego cuenta con una afición de enorme tradición, muy pasional y acostumbrada a responder en las grandes citas continentales, por lo que el duelo frente al Unicaja amenaza con disputarse en un ambiente de alta temperatura, aunque seguro que nada que ver con lo que sufrió el equipo ante el mismo rival, en su pabellón, en la semifinal de la Final Foutr de 2025 en el Sunel Arena.
Comunicado
En el comunicado dirigido a sus aficionados, el AEK apela directamente al sentimiento de pertenencia y a la historia del club para empujar el desplazamiento masivo. El mensaje difundido por la entidad no deja lugar a dudas sobre la importancia que concede al apoyo de su gente: “Amigos del AEK, la ‘Reina’ (apodo con el que se conoce al club ateniense) os necesita a su lado”. La llamada continúa con un tono inequívocamente movilizador: “Vuestra presencia en todo el mundo, como se ha demostrado en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra gloriosa historia, es condición indispensable para conseguir otro título”.
Los precios establecidos para los cuatro encuentros de la Final Four son de 75, 135 y 200 euros, en función de la zona elegida en el pabellón.
Movilización amarilla
El anuncio ha sido interpretado en Grecia como el pistoletazo de salida para una movilización importante de la hinchada amarilla, que ya se prepara para acompañar al equipo en una de las citas más señaladas del curso. Para el Unicaja, acostumbrado también a contar con un buen respaldo en este tipo de escenarios, el reto no será solo deportivo. También deberá manejar un contexto de clara presión ambiental si finalmente se confirma esa nutrida presencia del AEK en las gradas de Badalona.
Habrá que ver si finalmente llegan a dos millares los griegos en las gradas y también si, a última hora, se anima la "marea verde" y sube considerablemente esa cifra inicial de 300 seguidores cajistas ya asegurados en las gradas del Olimpic. La semifinal entre ambos se jugará el jueves 7 de mayo, desde las 21 horas. Antes, a las 18 horas, abrirán la competición el Rytas de Lituania y La Laguna Tenerife.
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