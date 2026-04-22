Chus Mateo elogia a Ibon Navarro y califica al Unicaja como su 'bestia negra' mientras fue entrenador del Real Madrid

Chus Mateo estuvo presente este martes en la Gala del 26 aniversario de Radio Marca Málaga, en la que se le concedió, además, el escudo de oro de la emisora del deporte malagueño, de la mano de su director, Antonio Jesús Merchán.

Pasado en Málaga

Mateo agradeció la invitación al acto, antes de pasar revista a la actualidad del baloncesto nacional: “Primero quiero agradecer el traerme aquí, esta ciudad que siempre me ha dado mucho cariño. Pasé cinco años extraordinarios en Málaga. Enamorado de su gente y su luz. Estoy muy ilusionado con el cargo de seleccionador y deseando dejar el nivel del talento español donde debe”.

Chus Mateo dialoga con Berni Rodríguez. / Arciniega

Etapa en el Real Madrid

«He pasado 25 años en el Real Madrid, son muchos años. Sería muy feo por mi parte no estar agradecido a alguien que me ha dado esta oportunidad. Solo van a salir palabras buenas de mi boca. Ahora me toca otra etapa, soy de España. Soy del Barça, del Madrid, del Unicaja y de todos los equipos españoles. Lo que quiero es que a todos los jugadores nacionales les vaya lo mejor posible».

Sergio Llull, con Chus Mateo, en un partido del Real Madrid / EFE

Unicaja

“Hay que valorar todo lo que ha hecho Unicaja en los últimos años, con Antonio Jesús López Nieto, pero por supuestísimo con Ibon navarro. Es un fenómeno. Ibon Navarro es un magnífico entrenador que ha dado muchísimo a Unicaja, y si este año no están saliendo los resultados, aunque vayan a disputar la final Four de Badalona, hay que poner muy arriba y en valor los últimos años del Unicaja. Mientras he entrenado al Real Madrid, el Unicaja ha sido mi bestia negra. Tres de sus títulos nos los han ganado a nosotros. No puedo nada más que admirar todo lo que ha hecho el Unicaja”.

Nueva etapa en la Selección

Bueno, ahora empieza una nueva etapa donde hay que tener cierta paciencia, pero siendo ambiciosos. Si de algo se caracteriza el baloncesto español es por ser competitivos. Si nos alargamos en la historia, al igual que Unicaja, nos tienen mal acostumbrados. Y ganar siempre es muy difícil. Tienes ganas de dejarte la vida para que se muestre el trabajo que haces, pero los demás también trabajan. Vamos a tratar de dejar el baloncesto nacional lo más alto posible. Los jugadores, los entrenadores se lo merecen. Con determinación y valentía”.

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La presidenta de Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar (i), presenta a Chus Mateo (d) como nuevo seleccionador absoluto masculino. / Rodrigo Jiménez / EFE

ADN malagueño para la Selección Española: Alberto, Folgueiras y Mario Saint-Supéry

“Alberto que lo conocía como rival, lo he conocido en la primera ventana. Alberto me enamora, es un tipo extraordinario que transmite pasión y a sus compañeros qué hay que hacer. He conocido a un Alberto de cerca que me ha ganado. Todo van a ser palabras de elogio por su esfuerzo, competitividad y sus ganas de hacer las cosas bien. Y con respecto a los dos malagueños, ojalá. Saint Supèry tiene muchas opciones de estar en las próximas ventanas. Fui a verle a Portland y su compromiso es total. A Folgueiras también fui a verle allí a la América profunda y ver a un chico de El Palo desenvolverse así... He descubierto un chico que está dispuesto y tiene todas las ganas del mundo. Ojalá puedan vestir pronto la camiseta nacional”.